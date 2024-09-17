Россия снова атаковала "шахедами": устроила массированный удар по Сумам
В ночь на 17 сентября Россия в очередной раз атаковала Украину "шахедами", в том числе массированный удар был нанесен по городу Сумы. Об этом сообщила областная военная администрация.
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В ОВА проинформировали об атаке в 00:25, последствия уточняются.
Воздушные силы ВСУ в это время сообщали, что одна группа российских "шахедов" в Киевской области движется в сторону Броваров, еще одна в Сумской области – в сторону Киевской области.
Позже была информация о "шахеде" в сторону столицы из Борисполя, об ударных дронах в Херсонской и Николаевской областях, а в 03:35 военные сообщили об управляемой авиабомбе, запущенной по Путивлю Конотопского района Сумской области.
О последствиях очередной ночной атаки Воздушные силы пока не отчитывались.
- Россия почти каждую ночь атакует Украину "шахедами". В ночь на 16 сентября силам ПВО удалось сбить 53 ударных дрона из 56.
- Под обстрелы российской армии попадала гражданская энергетическая инфраструктура в Днепропетровской, Донецкой, Сумской, Харьковской и Херсонской областях.