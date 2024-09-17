Росія знову атакувала "шахедами": влаштувала масований удар по Сумах

Росія знову атакувала "шахедами": влаштувала масований удар по Сумахдоповнено
В ніч проти 17 вересня Росія вчергове атакувала Україну "шахедами", зокрема масованого удару було завдано по місту Суми. Про це повідомила обласна військова адміністрація.
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В ОВА проінформували про атаку о 00:25, наслідки уточнюються.
Повітряні сили ЗСУ в цей час повідомляли, що одна група російських "шахедів" на Київщині рухається в бік Броварів, ще одна на Сумщині – в бік Київської області.
Пізніше була інформація про "шахед" у бік столиці з Борисполя, про ударні дрони у Херсонській і Миколаївській областях, а о 03:35 військові повідомили про керовану авіабомбу, запущену по Путивлю Конотопського району Сумської області.
Про наслідки чергової нічної атаки Повітряні сили поки не звітували.
ДОПОВНЕНО О 07:15. Секретар Сумської міськради Артем Кобзар повідомив, що система водовідведення функціонує, але вода подається в місто з пониженим тиском. Також у зв'язку з відсутністю електроенергії в місті на маршрутах не курсують тролейбуси.
- Росія майже щоночі атакує Україну "шахедами". У ніч проти 16 вересня силам ППО вдалося збити 53 ударні дрони із 56.
- Під обстрілами російської армії була цивільна енергетична інфраструктура у Дніпропетровській, Донецькій, Сумській, Харківській та Херсонській областях.