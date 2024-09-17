Росія атакувала півсотнею ударних дронів: більшу частину збито, два повернулись до РФ
У ніч проти 17 вересня Росія вчергове атакувала Україну ударними дронами. Вдалося збити 34 "шахеди", повідомили Повітряні сили ЗСУ.
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Радіотехнічними військами виявлено та здійснено супровід 51 ударного безпілотника із напрямків Курська, Приморсько-Ахтарська і кримського мису Чауда.
В результаті протиповітряного бою збито 34 ударні БпЛА, а внаслідок активної протидії засобів радіоелектронної боротьби ще 12 "шахедів" локаційно втрачені у кількох регіонах України. Інформація про постраждалих та руйнування не надходила.
Ще два ворожі ударні безпілотники повернулись у Росію.
Протиповітряна оборона працювала у Миколаївській, Херсонській, Сумській, Полтавській та Харківській областях.
Зокрема, Сумська ОВА повідомляла про масову атаку "шахедами". У Сумах немає світла, через що вода подається з пониженим тиском. Також у зв'язку з відсутністю електроенергії на маршрутах не курсують тролейбуси.
- Росія майже щоночі атакує Україну "шахедами". У ніч проти 16 вересня силам ППО вдалося збити 53 ударні дрони із 56.
- Під обстрілами російської армії була цивільна енергетична інфраструктура у Дніпропетровській, Донецькій, Сумській, Харківській та Херсонській областях.