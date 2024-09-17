СБУ: В Запорожье обезвредили агентурную группу РФ, задержали сотрудницу оборонного завода

Женщина передавала РФ данные о расположении цехов, где производят военную продукцию, а также отчитывалась о ракетных ударах, утверждают в СБУ

Следственные действия (Фото: СБУ)

Служба безопасности Украины заявила, что разоблачила агентурную группу Главного управления Генштаба Вооруженных сил России, действовавшую в Запорожье. Правоохранители задержали двух человек. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

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Задержанным объявлено о подозрении в государственной измене и несанкционированном распространении информации о перемещении, движении или расположении Вооруженных Сил Украины. Подозреваемые находятся под стражей без права внесения залога. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

По версии следствия, злоумышленники передавали координаты для воздушных ударов РФ по объектам военной и критической инфраструктуры региона. Среди приоритетных целей были системы противовоздушной обороны, пункты дислокации Сил обороны и предприятия оборонно-промышленного комплекса. Также оккупантов интересовали маршруты переправки украинского оружия и боеприпасов на передовую.

В рамках спецоперации правоохранители задержали двух жителей Запорожья. Одна из задержанных – сотрудница стратегического оборонного завода областного центра. Женщина передавала врагу информацию о расположении цехов, где производят военную продукцию, а также отчитывалась о ракетных поражениях предприятия, на котором работала.

Второго подозреваемого задержали, когда он шпионил за подразделениями ВСУ, базирующимися в Запорожье. Для сбора данных он не только обходил город, но и расспрашивал нужную ему информацию во время бытовых разговоров со знакомыми, утверждают в СБУ.

При обыске у подозреваемых обнаружены мобильные телефоны и компьютерная техника с доказательствами работы на оккупантов, добавили в спецслужбе.

16 августа СБУ сообщила о задержании трех жителей Херсонской области, подозреваемых в сотрудничестве с российской ФСБ. Вероятно, они действовали отдельно, однако их объединял один куратор.

19 августа СБУ заявила об обезвреживании агентурной сети России, в состав которой входили действующий и бывшие правоохранители.

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