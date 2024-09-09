СБУ: Чтобы навести атаки по Киеву и найти ПВО, агент РФ расставлял "видеоловушки" – фото

Фото: СБУ

Служба безопасности Украины заявила о задержании агента российской военной разведки. По данным спецслужбы, мужчина расставлял замаскированные видеокамеры для онлайн-корректировки ракетно-дроновых ударов по Киеву и для обнаружения украинской противовоздушной обороны, а также совершал поджоги на объектах Укрзалізниці.

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Для захватчиков приоритетными целями были тепловые электростанции, опоры линий электропередач и энергооборудования на железнодорожных развязках, отмечает ведомство.

По данным спецслужбы, задержанный – житель Харькова, которого россияне завербовали с помощью Telegram-канала по поиску "легкого заработка", а после этого оккупанты указали мужчине прибыть в столицу, и там он арендовал квартиру в многоэтажке с панорамой на местную ТЭС.

В этом жилье подозреваемый установил видеокамеру с программой удаленного доступа – она позволяла захватчикам в реальном времени следить за энергетическим объектам, и по такой же инструкции фигурант оборудовал еще один наблюдательный пункт в другой арендованной квартире вблизи Киева, пишет СБУ.

К тому же задержанный установил замаскированные устройства видеофиксации ("видеоловушки"), чтобы отслеживать атаки по линиям электропередач: так россияне хотели не только зафиксировать последствия новых ударов по Киевщине, но и обнаружить локации украинской ПВО – на видео было бы видно "выходы" ракет, объясняет ведомство.

Спецслужба отмечает: после подготовки наблюдательных постов, мужчина вернулся в Харьков – якобы чтобы навестить родителей, но на самом деле для поджога релейного шкафа, находящегося на стратегической линии железной дороги.

После документирования этой деятельности контрразведчики взяли фигуранта в одной из арендованных киевских квартир – просто во время того, как тот настраивал новую видеокамеру для онлайн-фиксации атак на столицу, а во время обысков у него изъяли телефоны и видеоустройства с доказательствами деятельности в пользу России. подчеркивает СБУ.

Мужчина получил подозрение в государственной измене, совершенной в условиях военного положения – и ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Сейчас он находится под стражей.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

В январе 2024-го СБУ сообщила о блокировке вебкамер, транслирующих работу ПВО во время ракетной атаки РФ на Киев.

Отмечалось, что эти две камеры внешнего наблюдения были взломаны российскими спецслужбами, чтобы шпионить за Силами обороны.

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