СБУ: Щоб скорегувати атаки по Києву та знайти ППО, російський агент розставляв "відеопастки" – фото

Фото: СБУ

Служба безпеки України заявила про затримання агента російської воєнної розвідки. За даними спецслужби, чоловік розставляв замасковані відеокамери для онлайн-коригування ракетно-дронових ударів по Києву та для виявлення української протиповітряної оборони, а також вчиняв підпали на об’єктах Укрзалізниці.

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Для загарбників пріоритетними цілями були теплові електростанції, опори ліній електропередач та енергообладнання на залізничних розв’язках, зауважує відомство.

За даними спецслужби, затриманий – житель Харкова, котрого росіяни завербували за допомогою Telegram-каналу з пошуку "легкого заробітку", а після цього окупанти вказали чоловікові прибути до столиці, і там він орендував квартиру у багатоповерхівці з панорамою на місцеву ТЕС.

У цьому помешканні підозрюваний встановив відеокамеру з програмою віддаленого доступу – вона дозволяла загарбникам у реальному часі стежити за енергетичним об'єктам, і за такою ж інструкцією фігурант обладнав іще один спостережний пункт в іншій орендованій квартирі поблизу Києва, пише СБУ.

До того ж затриманий встановив замасковані пристрої відеофіксації ("відеопастки"), щоб відстежувати атаки по лініях електропередач: так росіяни хотіли не тільки зафіксувати наслідки нових ударів по Київщині, але й виявити локації української ППО – на відео було б видно "виходи" ракет, пояснює відомство.

Спецслужба зауважує: після підготовки спостережних постів, чоловік повернувся до Харкова – нібито щоб відвідати батьків, але насправді задля підпалу релейної шафи, що знаходиться на стратегічній лінії залізниці.

Після документування цієї діяльності, контррозвідники взяли фігуранта в одній з орендованих київських квартир – просто під час того, як той налаштовував нову відеокамеру для онлайн-фіксації атак на столицю, а під час обшуків у нього вилучили телефони та відеопристрої із доказами діяльності на користь Росії, наголошує СБУ.

Чоловік отримав підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану – і йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

Зараз він перебуває під вартою.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

У січні 2024-го СБУ повідомила про блокування вебкамер, які транслювали роботу ППО під час ракетної атаки РФ на Київ.

Зазначалося, що ці дві камери зовнішнього спостереження були зламані російськими спецслужбами, щоб шпигувати за Силами оборони.

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