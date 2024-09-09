СБУ: Щоб скорегувати атаки по Києву та знайти ППО, російський агент розставляв "відеопастки" – фото
Служба безпеки України заявила про затримання агента російської воєнної розвідки. За даними спецслужби, чоловік розставляв замасковані відеокамери для онлайн-коригування ракетно-дронових ударів по Києву та для виявлення української протиповітряної оборони, а також вчиняв підпали на об’єктах Укрзалізниці.
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Для загарбників пріоритетними цілями були теплові електростанції, опори ліній електропередач та енергообладнання на залізничних розв’язках, зауважує відомство.
За даними спецслужби, затриманий – житель Харкова, котрого росіяни завербували за допомогою Telegram-каналу з пошуку "легкого заробітку", а після цього окупанти вказали чоловікові прибути до столиці, і там він орендував квартиру у багатоповерхівці з панорамою на місцеву ТЕС.
У цьому помешканні підозрюваний встановив відеокамеру з програмою віддаленого доступу – вона дозволяла загарбникам у реальному часі стежити за енергетичним об'єктам, і за такою ж інструкцією фігурант обладнав іще один спостережний пункт в іншій орендованій квартирі поблизу Києва, пише СБУ.
До того ж затриманий встановив замасковані пристрої відеофіксації ("відеопастки"), щоб відстежувати атаки по лініях електропередач: так росіяни хотіли не тільки зафіксувати наслідки нових ударів по Київщині, але й виявити локації української ППО – на відео було б видно "виходи" ракет, пояснює відомство.
Спецслужба зауважує: після підготовки спостережних постів, чоловік повернувся до Харкова – нібито щоб відвідати батьків, але насправді задля підпалу релейної шафи, що знаходиться на стратегічній лінії залізниці.
Після документування цієї діяльності, контррозвідники взяли фігуранта в одній з орендованих київських квартир – просто під час того, як той налаштовував нову відеокамеру для онлайн-фіксації атак на столицю, а під час обшуків у нього вилучили телефони та відеопристрої із доказами діяльності на користь Росії, наголошує СБУ.
Чоловік отримав підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану – і йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.
Зараз він перебуває під вартою.
- У січні 2024-го СБУ повідомила про блокування вебкамер, які транслювали роботу ППО під час ракетної атаки РФ на Київ.
- Зазначалося, що ці дві камери зовнішнього спостереження були зламані російськими спецслужбами, щоб шпигувати за Силами оборони.
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