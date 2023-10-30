RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

СБУ: Мешканець Запоріжжя встановив на дорогах камери, щоб шпигувати за колонами ЗСУ – відео видео

Этот материал также доступен на русском
30.10.2023, 10:50
Відео: СБУ
Як виглядає аеродром Луганська після удару ATACMS – відео
Як виглядає аеродром Луганська після удару ATACMS – відео
Ізраїль. ХАМАС завдав ракетних ударів та прорвався з сектору Гази – відео уражень і боїв
Ізраїль. ХАМАС завдав ракетних ударів та прорвався з сектору Гази – відео уражень і боїв

Служба безпеки України заявила про затримання "агента ФСБ" у Запоріжжі, який за допомогою вебкамер збирав розвіддані про маршрути руху, кількість техніки і військових Сил оборони, які вирушали на передову.

 
За даними української спецслужби, одним із перших завдань затриманого був збір відомостей про місцеве обласне управління СБУ – таким чином він потрапив у поле зору спецслужби.

Встановлено, що для відстежування колон ЗСУ він встановив уздовж основних автошляхів регіону власні приховані вебкамери. Для маскування він закріплював їх на опорах зовнішнього освітлення доріг.

СБУ заявила, що своєчасно виявила і деактивувала приховані відеопристрої, запобігши передачі розвідданих агресору.

"У зоні особливої уваги РФ були колони важкої бронетехніки та артилерії ЗСУ, які залучені до контрнаступальних операцій на південному фронті. Агент встановив вебкамери у локаціях, на які йому вказав "куратор" з ФСБ", – повідомили в СБУ.

Після встановлення вебкамер вони мали здійснювати безперервну онлайн-трансляцію автомобільного трафіку з наданням віддаленого доступу співробітникам ФСБ.

За це чоловік отримав від спецслужби РФ 30 000 грн.

СБУ затримала "агента" під час технічної перевірки однієї з ворожих вебкамер. Ним виявився місцевий житель, який наприкінці вересня 2023 року вийшов на адміністратора прокремлівського Telegram-каналу і запропонував "допомогу".

Затриманому оголошено про підозру за статтею про замах на державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану. Наразі він під вартою.

СБУ: Мешканець Запоріжжя встановив на дорогах камери, щоб шпигувати за колонами ЗСУ – відео
  • Декілька тижнів тому контррозвідка СБУ заявила, що спіймала російського "крота" у Нацгвардії.

Читайте також: СБУ: Спецслужби Росії вербували українських підлітків для антисемітських провокацій – фото

Оксана Житнюк
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
фсбвійнасбуагентзапоріжжякамера

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 