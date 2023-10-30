СБУ: Мешканець Запоріжжя встановив на дорогах камери, щоб шпигувати за колонами ЗСУ – відео

Служба безпеки України заявила про затримання "агента ФСБ" у Запоріжжі, який за допомогою вебкамер збирав розвіддані про маршрути руху, кількість техніки і військових Сил оборони, які вирушали на передову.

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За даними української спецслужби, одним із перших завдань затриманого був збір відомостей про місцеве обласне управління СБУ – таким чином він потрапив у поле зору спецслужби.

Встановлено, що для відстежування колон ЗСУ він встановив уздовж основних автошляхів регіону власні приховані вебкамери. Для маскування він закріплював їх на опорах зовнішнього освітлення доріг.

СБУ заявила, що своєчасно виявила і деактивувала приховані відеопристрої, запобігши передачі розвідданих агресору.

"У зоні особливої уваги РФ були колони важкої бронетехніки та артилерії ЗСУ, які залучені до контрнаступальних операцій на південному фронті. Агент встановив вебкамери у локаціях, на які йому вказав "куратор" з ФСБ", – повідомили в СБУ.

Після встановлення вебкамер вони мали здійснювати безперервну онлайн-трансляцію автомобільного трафіку з наданням віддаленого доступу співробітникам ФСБ.

За це чоловік отримав від спецслужби РФ 30 000 грн.

СБУ затримала "агента" під час технічної перевірки однієї з ворожих вебкамер. Ним виявився місцевий житель, який наприкінці вересня 2023 року вийшов на адміністратора прокремлівського Telegram-каналу і запропонував "допомогу".

Затриманому оголошено про підозру за статтею про замах на державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану. Наразі він під вартою.

Декілька тижнів тому контррозвідка СБУ заявила, що спіймала російського "крота" у Нацгвардії.

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