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СБУ: Житель Запорожья установил на дорогах камеры, чтобы шпионить за колоннами ВСУ – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
30.10.2023, 10:50
Видео: СБУ
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Служба безопасности Украины заявила о задержании "агента ФСБ" в Запорожье, который с помощью веб-камер собирал разведданные о маршрутах движения, количестве техники и военных Сил обороны, которые отправлялись на передовую.

По данным украинской спецслужбы, одной из первых задач задержанного был сбор сведений о местном областном управлении СБУ – таким образом он попал в поле зрения спецслужбы.

Установлено, что для отслеживания колонн ВСУ он установил вдоль основных автодорог региона собственные скрытые веб-камеры. Для маскировки он закреплял их на опорах наружного освещения дорог.

СБУ заявила, что своевременно обнаружила и деактивировала скрытые видеоустройства, предотвратив передачу разведданных агрессору.

"В зоне особого внимания РФ были колонны тяжелой бронетехники и артиллерии ВСУ, которые вовлечены в контрнаступательные операции на южном фронте. Агент установил веб-камеры в локациях, на которые ему указал "куратор" из ФСБ", – сообщили в СБУ.

После установки веб-камер они должны были осуществлять непрерывную онлайн-трансляцию автомобильного трафика с предоставлением удаленного доступа сотрудникам ФСБ.

За это мужчина получил от спецслужбы РФ 30 000 грн.

СБУ задержала "агента" во время технической проверки одной из вражеских веб-камер. Им оказался местный житель, который в конце сентября 2023 года вышел на администратора прокремлевского Telegram-канала и предложил "помощь".

Задержанному объявлено о подозрении по статье о покушении на государственную измену, совершенную в условиях военного положения. Он под стражей.

СБУ: Житель Запорожья установил на дорогах камеры, чтобы шпионить за колоннами ВСУ – видео
  • Несколько недель назад контрразведка СБУ заявила, что поймала российского "крота" в Нацгвардии.

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Оксана Житнюк
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