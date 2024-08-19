СБУ: Разоблачено агентурную сеть РФ, в нее входили действующий и бывшие правоохранители

Один из задержанных (Фото: Служба безопасности Украины)

Служба безопасности Украины заявила об обезвреживании агентурной сети России, в состав которой входили действующий и бывшие правоохранители. Об этом сообщили пресс-службы СБУ и Офиса генерального прокурора.

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По информации спецслужбы, агентурная сеть действовала в Николаевской, Днепропетровской и Ивано-Франковской областях. Злоумышленники шпионили за Силами обороны и ключевыми объектами критической инфраструктуры.

В результате спецоперации в Николаеве задержаны двое мужчин, деятельность которых координировали сразу две российские спецслужбы (Федеральная служба безопасности и военная разведка). Одним из задержанных является местный правоохранитель, который еще с 2015 года находится на связи с руководителем агентурной группы РФ, бывшим чиновником расформированной милиции Андреем Шевченко.

По версии следствия, по указанию Шевченко мужчина собирал данные о местах базирования и перемещения подразделений Вооруженных Сил Украины на территории Николаевской области. Также он пытался установить локации стратегических предприятий оборонно-промышленного комплекса и "отчитывался" оккупантам о кадровых решениях в правоохранительных органах. Чтобы получить разведданные, мужчина использовал собственное служебное положение и расспрашивал нужные ему сведения у своих коллег.

Также резидент российской агентуры привлек своего отца – жителя Николаева, ранее работавшего в расформированной милиции. По его координатам оккупанты произвели повторный обстрел одного из энергообъектов на Прикарпатье. Для корректировки вражеского огня экс-милиционер вслепую использовал своего знакомого, проживающего в регионе. Еще одной его задачей был поиск потенциальных кандидатов на вербовку, в частности среди бывших и действующих правоохранителей, а также военных в Николаевской области.

Контрразведка СБУ задокументировала его преступные действия и задержала при попытке побега в Крым. Одновременно был задержан и действующий правоохранитель.

Во время обысков у задержанных изъяты мобильные телефоны, компьютеры, черновые записи и документы с доказательствами преступлений. Также обнаружена российская символика и рубли.

Мужчинам объявлено подозрение в государственной измене. Им грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества. В настоящее время они находятся под стражей.

Кроме того, по этой же статье заочное подозрение получил резидент агентурной группы. В ОГП уточнили, что он находится на территории временно оккупированного Крыма.

Фото: Служба безопасности Украины

Фото: Служба безопасности Украины

Фото: Служба безопасности Украины

Фото: Служба безопасности Украины

Фото: Служба безопасности Украины

6 августа СБУ сообщила о задержании местного жителя в Одесской области. По данным следствия, он готовил поджоги зданий и служебных машин ТЦК, а также железнодорожных релейных шкафов.

16 августа СБУ сообщила о задержании трех жителей Херсонской области, подозреваемых в сотрудничестве с российской ФСБ. По всей вероятности, они действовали отдельно, однако их объединял один куратор.

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