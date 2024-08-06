СБУ: В Одесской области задержан агент ФСБ, который готовил поджоги ТЦК и релейных шкафов

Фото: СБУ

Служба безопасности Украины сообщила о задержании в Одесской области местного жителя. По данным следствия, он готовил поджоги зданий и служебных машин территориальных центров комплектования, а также железнодорожных релейных шкафов.

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СБУ пишет, что ее контрразведчики задержали в Одесской области агента российской Федеральной службы безопасности, среди основных задач которого были поджеги объектов Сил обороны и Укрзалізниці.

Первоочередными целями для россиян были административные здания и служебные машины местных ТЦК – и, чтобы установить их местонахождение и уничтожить, ФСБ за деньги дистанционно завербовала 26-летнего жителя Измаильского района, объясняют правоохранители.

Спецслужба так описывает его деятельность:

→ чтобы выявить такие объекты, мужчина объезжал территорию района, где фиксировал места базирования украинских военных;

→ после обнаружения потенциальной цели фигурант должен был прибыть по адресу и сжечь ее с помощью легковоспламеняющегося вещества;

→ в то же время подозреваемый готовил поджоги релейных шкафов неподалеку от магистральных линий железнодорожного сообщения.

Однако СБУ сработала на опережение – и фигуранта своевременно разоблачили, задокументировали его действия и задержали, когда тот проводил разведку вблизи военкомата, акцентируют в сообщении.

По данным ведомства, мужчина попал в поле зрения ФСБ из-за своих антиукраинских комментариев в чатах пророссийских Telegram-каналов – и после вербовки в популярном мессенджере он получал инструкции по "приоритетным" для захватчиков целям и способам поджога таких объектов.

При этом, в случае выполнения задания, фигурант надеялся получить деньги от ФСБ – их обещали перевести на его криптокошелек, отмечает СБУ.

Спецслужба сообщает, что во время обысков в доме мужчины изъяли мобильный телефон с доказательствами подрывной деятельности.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фигуранту сообщили о подозрении в государственной измене, совершенном в условиях военного положения.

Максимальное наказание по этой статье – пожизненное заключение с конфискацией имущества.

В настоящее время подозреваемый находится под стражей.

29 июля Офис генпрокурора сообщил, что в Одессе разоблачены шесть местных жителей, которые, по версии следствия, по заказу российских спецслужб сожгли 15 автомобилей военнослужащих.

1 августа СБУ задержала мужчину, которого подозревают в попытках сжечь трансформаторы Укрзалізниці в Одесской области.

5 августа СБУ и Нацполиция задержали лидера банды, подозреваемой в том, что она по заказу из России поджигала авто офицеров ТЦК в Хмельницкой области.

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