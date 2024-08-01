Пытался сжечь трансформаторы Укрзалізниці в Одесской области: СБУ задержала подозреваемого

В настоящее время подозреваемый находится под стражей, ему грозит пожизненный срок заключения

Фото: СБУ

Служба безопасности Украины задержала мужчину, подозреваемого в попытках сжечь трансформаторы Укрзалізниці в Одесской области. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

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По данным СБУ, среди основных целей подозреваемых были трансформаторные подстанции и релейные шкафы на главных линиях железнодорожного сообщения.

В случае уничтожения энергооборудования Россия надеялась заблокировать перемещение подвижных составов Вооруженных Сил Украины в направлении передовой, рассказали спецслужбы.

По данным пресс-службы, для совершения диверсий российская спецслужба привлекла местного строителя, искавшего дополнительный заработок в Telegram. Он согласился на поджоги критической инфраструктуры в обмен на деньги.

Для этого, рассказали в СБУ, он разведал локацию первой потенциальной цели – трансформатор у железнодорожного пути, а затем подготовил вблизи него схрон с тремя "коктейлями Молотова".

Затем подозреваемый привлек своего знакомого, который по полученным координатам должен был прибыть туда и поджечь электроподстанцию, отметили в пресс-службе.

СБУ предотвратила дальнейшие поджоги и задержала подозреваемого на начальном этапе. Спецслужащие обыскали мужчину и обнаружили самодельные зажигательные смеси и мобильный телефон, который он использовал для коммуникации с Россией.

Фото: СБУ

СБУ сообщила мужчине о подозрении по статье о подготовке к диверсии, совершенной в условиях военного положения.

В настоящее время подозреваемый находится под стражей, ему грозит пожизненный срок заключения с конфискацией имущества.

В ночь на 1 августа российские оккупационные войска нанесли удар по железнодорожной станции в Харьковской области.

1 августа стало известно, что СБУ задержала священника УПЦ МП и работника Укрзалізниці. Правоохранители утверждают, что священник был агентом российского Главного управления разведки и готовил удары по эшелонам Вооруженных Сил Украины и объектам Укрзалізниці в Харьковской области.

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