Намагався спалити трансформатори Укрзалізниці в Одеській області: СБУ затримала підозрюваного

Наразі підозрюваний перебуває під вартою, йому загрожує довічний термін ув’язнення

Фото: СБУ

Служба безпеки України затримала чоловіка, якого підозрюють у спробах спалити трансформатори Укрзалізниці в Одеській області. Про це повідомила пресслужба СБУ.

Дивіться нас на YouTube: пояснюємо складні речі простими словами

За даними СБУ, серед основних цілей підозрюваних були трансформаторні підстанції та релейні шафи на головних лініях залізничного сполучення.

У разі знищення енергообладнання Росія сподівалася заблокувати переміщення рухомих складів Збройних Сил України у напрямку передової, розповіли спецслужбовці.

За даними пресслужби, для вчинення диверсій російська спецслужба залучила місцевого будівельника, який шукав додатковий заробіток у Telegram. Він погодився на підпали критичної інфраструктури в обмін на гроші.

Для цього, розповіли в СБУ, він розвідав локацію першої потенційної цілі – трансформатор біля залізничної колії, а потім підготував поблизу нього схрон з трьома "коктейлями Молотова".

Опісля підозрюваний залучив свого знайомого, який за отриманими координатами мав прибути туди та підпалити електропідстанцію, зазначили у пресслужбі.

СБУ запобігла подальшим підпалам і затримала підозрюваного на початковому етапі. Спецслужбовці обшукали чоловіка та виявили саморобні запалювальні суміші та мобільний телефон, який він використовував для комунікації з Росією.

Фото: СБУ

СБУ повідомила чоловіку про підозру за статтею про підготування до диверсії, вчинене в умовах воєнного стану.

Наразі підозрюваний перебуває під вартою, йому загрожує довічний термін ув’язнення із конфіскацією майна.

У ніч проти 1 серпня російські окупаційні війська завдали удару по залізничній станції у Харківській області.

1 серпня стало відомо, що СБУ затримала священника УПЦ МП та працівника Укрзалізниці. Правоохоронці стверджують, що священник був агентом російського Головного управління розвідки й готував удари по ешелонах Збройних Сил України та об'єктах Укрзалізниці у Харківській області.

Дивіться також: Росія вгатила по залізниці у Будах двома "Іскандерами". З'явилися фото наслідків