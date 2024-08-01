Священник УПЦ МП і співробітник Укрзалізниці могли готувати удари по ешелонах ЗСУ: деталі та ім'я

Чоловіки перебувають під вартою, їм загрожує до 12 років тюрми

Фото: СБУ

Служба безпеки України затримала священника УПЦ МП та працівника Укрзалізниці. Правоохоронці стверджують, що священник був агентом російського Головного управління розвідки й готував удари по ешелонах Збройних Сил України та об'єктах Укрзалізниці у Харківській області.

Підписуйтесь на корисний легкий контент в Instagram

За даними співрозмовника LIGA.net у правоохоронних органах, який говорив на умовах анонімності, йдеться про Костянтина Селезньова – настоятеля Свято-Пантелеймонівського храму Харківської єпархії УПЦ МП.

Фото: джерело LIGA.net

СБУ розповіла, що правоохоронці нейтралізували агентурну мережу ГРУ, яка коригувала обстріли Росії по об’єктах критичної інфраструктури України.

Зокрема, спецслужбовці затримали двох ймовірних агентів воєнної розвідки Росії, які готували обстріл ешелонів ЗСУ, що перевозять особовий склад, техніку та боєприпаси на передову.

За матеріалами справи, головним учасником виявився громадянин Росії Селезньов, настоятель одного із харківських храмів УПЦ МП який був завербований спецслужбою країни-агресорки до повномасштабного вторгнення.

Фото: СБУ

У СБУ розповіли, що після вторгнення Росії на нього вийшов кадровий співробітник російського ГРУ, особу якого вже встановили.

Під час дистанційного контакту він дав Селезньову завдання: зібрати інформацію про графіки та маршрути руху ешелонів ЗСУ на території Харківської області, стверджують правоохоронці.

Для того щоб отримати розвіддані, він, за інформацією СБУ, залучив працівника місцевої філії Укрзалізниці, який дав клірику доступ до службових документів з інформацією про час відправлення та прибуття, а також місць розвантаження потягів Сил оборони.

Фото: СБУ

Відзняті кадри священнослужитель мав пересилати своєму куратору через анонімний чат у месенджері. У разі отримання "розгорнутого звіту" російська армія планувала здійснити за вказаними координатами вогневе ураження, зазначили в СБУ.

Але спецслужбовці завчасно викрили ці плани та провели обшуки у помешканнях обох чоловіків. Після чого вилучили телефони із доказами розвідувально-підривної діяльності.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Слідчі СБУ повідомили клірику та його спільнику про підозру за статтею про несанкціоноване поширення інформації щодо направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану.

Санкція статті передбачає покарання до 12 років тюрми, чоловіки перебувають під вартою.

19 жовтня 2023-го Верховна Рада у першому читанні підтримала законопроєкт, який дає юридичні підстави для заборони УПЦ МП.

Станом на травень 2024 року відсоток українців, які вважають, що влада так чи інакше має втрутитись у діяльність УПЦ МП, дещо знизився, порівнюючи з 2023 роком.

Читайте також: Рада відклала розгляд заборони УПЦ МП, депутати у відповідь заблокували трибуну – фото