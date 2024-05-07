За рік поменшало противників УПЦ МП. Але більшість все одно хоче її заборони – опитування

Опитування КМІС показало, що сьогодні 63% українців виступають за те, щоб УПЦ МП повністю заборонили в Україні

Свято-Успеньська Святогірська лавра (Фото: УПЦ МП)

Відсоток українців, які вважають, що влада так чи інакше має втрутитись у діяльність УПЦ МП, дещо знизився порівняно з 2023 роком. Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології.

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Станом на сьогодні 83% українців вважають, що держава має втрутитись у справи УПЦ МП. За результатами аналогічного опитування, проведеного торік, таких респондентів було більше – 85%. У перший же рік великої війни 78% опитаних заявили, що держава має втрутитись у діяльність церкви.

Соціологи поставили уточнювальні запитання, за результатами яких стало відомо, що 63% респондентів виступають за те, щоб УПЦ МП повністю заборонили в Україні (проти 66% у 2023-му та 54% у 2022-му), ще 20% – за те, щоб над церквою встановили державний нагляд, регулювали її діяльність, але не забороняли повністю.

Інфографіка: КМІС

У регіональному вимірі тих, хто виступає за повну заборону УПЦ МП, більше на західній та центральній частинах України (69% та 68% відповідно). На півдні та сході – 55% та 46%.

Інфографіка: КМІС

ДОВІДКА Опитування проведене КМІС з власної ініціативи впродовж 20-25 квітня 2024 року. Телефоном опитано 1220 дорослих респондентів (18 років і старше) по всій Україні, окрім тимчасово окупованих територій. Також до вибірки не включено українців, які після 24 лютого 2022 року виїхали за кордон. Статистична похибка вибірки – не більше 3,2%. Опитування проведене КМІС з власної ініціативи впродовж 20-25 квітня 2024 року. Телефоном опитано 1220 дорослих респондентів (18 років і старше) по всій Україні, окрім тимчасово окупованих територій. Також до вибірки не включено українців, які після 24 лютого 2022 року виїхали за кордон. Статистична похибка вибірки – не більше 3,2%.

У жовтні 2023 року стало відомо, що СБУ ініціювала законопроєкт щодо розширення списку підстав для заборони релігійних організацій та забезпечення юридичної бази для заборони УПЦ МП.

17 жовтня Верховна Рада у першому читанні підтримала законопроєкт, котрий дає юридичні підстави для заборони УПЦ МП.

12 квітня 2024 року глава МВС Естонії заявив, що має намір запропонувати Рійгікогу визнати Московський патріархат терористичною організацією, аби заборонити його діяльність у країні.

6 травня парламент Естонії визнав Московський патріархат інституцією, яка спонсорує, виправдовує та підтримує агресію Росії проти України.

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