За рік поменшало противників УПЦ МП. Але більшість все одно хоче її заборони – опитування
Відсоток українців, які вважають, що влада так чи інакше має втрутитись у діяльність УПЦ МП, дещо знизився порівняно з 2023 роком. Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології.
Станом на сьогодні 83% українців вважають, що держава має втрутитись у справи УПЦ МП. За результатами аналогічного опитування, проведеного торік, таких респондентів було більше – 85%. У перший же рік великої війни 78% опитаних заявили, що держава має втрутитись у діяльність церкви.
Соціологи поставили уточнювальні запитання, за результатами яких стало відомо, що 63% респондентів виступають за те, щоб УПЦ МП повністю заборонили в Україні (проти 66% у 2023-му та 54% у 2022-му), ще 20% – за те, щоб над церквою встановили державний нагляд, регулювали її діяльність, але не забороняли повністю.
У регіональному вимірі тих, хто виступає за повну заборону УПЦ МП, більше на західній та центральній частинах України (69% та 68% відповідно). На півдні та сході – 55% та 46%.
- У жовтні 2023 року стало відомо, що СБУ ініціювала законопроєкт щодо розширення списку підстав для заборони релігійних організацій та забезпечення юридичної бази для заборони УПЦ МП.
- 17 жовтня Верховна Рада у першому читанні підтримала законопроєкт, котрий дає юридичні підстави для заборони УПЦ МП.
- 12 квітня 2024 року глава МВС Естонії заявив, що має намір запропонувати Рійгікогу визнати Московський патріархат терористичною організацією, аби заборонити його діяльність у країні.
- 6 травня парламент Естонії визнав Московський патріархат інституцією, яка спонсорує, виправдовує та підтримує агресію Росії проти України.
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