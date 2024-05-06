Естонія оголосила Московський патріархат інститутом, що спонсорує воєнну агресію Росії

У парламенті Естонії закликали інші держави та міжнародну спільноту придушити ворожу діяльність Московського патріархату

Парламент Естонії (Фото: Парламент Естонії)

Парламент Естонії (Рійгікогу) визнав Московський патріархат інституцією, яка спонсорує, виправдовує та підтримує агресію Росії проти України. Відповідну заяву опубліковано на сайті законодавчого органу країни.

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Таке рішення підтримали 75 естонських парламентарів. Проти виступили вісім депутатів.

У своїй заяві парламент Естонії засудив агресію Росії проти України та незаконну анексію її територій. Законодавці країни вважають, що терористичний режим російського диктатора Володимира Путіна з його ядерними погрозами став ключовою загрозою для миру у всьому світі.

У своїй заяві законодавці країни посилаються на програмний документ "Сьогодення і майбутнє Руського миру", прийнятий Всесвітнім російський народним собором, яким керує глава Московської патріархії Кирило (Володимир Гундяєв).

Цей документ описує загарбницьку війну на українській території як "священну війну".

Естонські депутати зазначили, що керівництво Московського патріархату використовує ідеологію "руського миру" для знищення останніх проявів російської демократії, мілітаризації суспільства Росії та виправдання агресії країни задля поширення її впливу на території, де вона домінувала в минулому, включно з Україною.

"Заклики Московського Патріархату містять внутрішню загрозу для безпеки й виживання Естонії, зокрема пряму загрозу для громадського і конституційного порядку в Естонії", – йдеться у заяві Рійгікогу.

У парламенті Естонії закликали інші держави та міжнародну спільноту придушити ворожу діяльність Московського патріархату.

Водночас, як додали депутати країни, їхнє оголошення стосується Московського патріархату як інституції та керівного органу, а не людей, які дотримуються православних традицій.

У жовтні 2023 року стало відомо, що СБУ ініціювала законопроєкт щодо розширення списку підстав для заборони релігійних організацій та забезпечення юридичної бази для заборони УПЦ МП.

17 жовтня Верховна Рада у першому читанні підтримала законопроєкт, котрий дає юридичні підстави для заборони УПЦ МП.

12 квітня 2024 року глава МВС Естонії заявив, що має намір запропонувати Рійгікогу визнати Московський патріархат терористичною організацією, аби заборонити його діяльність у країні.

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