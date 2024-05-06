Эстония объявила Московский патриархат институтом, спонсирующим военную агрессию России

В парламенте Эстонии призвали другие государства и международное сообщество подавить враждебную деятельность Московского патриархата

Парламент Эстонии (Фото: Парламент Эстонии)

Парламент Эстонии (Рийгикогу) признал Московский патриархат институцией, которая спонсирует, оправдывает и поддерживает агрессию России против Украины. Соответствующее заявление опубликовано на сайте законодательного органа страны.

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Такое решение было поддержано 75 эстонскими парламентариями. Против выступили восемь депутатов.

В своем заявлении парламент Эстонии осудил агрессию России против Украины и незаконную аннексию ее территорий. Законодатели страны считают, что террористический режим российского диктатора Владимира Путина с его ядерными угрозами стал ключевой угрозой миру во всем мире.

В своем заявлении законодатели страны ссылаются на программный документ "Настоящее и будущее Русского мира", принятый Всемирным русским народным собором, которым руководит глава Московской патриархии Кирилл (Владимир Гундяев).

Этот документ описывает захватническую войну на украинской территории как "священную войну".

Эстонские депутаты отметили, что руководство Московского патриархата использует идеологию "русского мира" для уничтожения последних проявлений российской демократии, милитаризации общества России и оправдания агрессии страны для распространения ее влияния на территории, где она доминировала в прошлом, включая Украину.

"Призывы Московского Патриархата содержат внутреннюю угрозу безопасности и выживанию Эстонии, в том числе прямую угрозу для общественного и конституционного порядка в Эстонии", – говорится в заявлении Рийгикогу.

В парламенте Эстонии призвали другие государства и международное сообщество подавить враждебную деятельность Московского патриархата.

В то же время, как добавили депутаты страны, их объявление касается Московского патриархата как институции и руководящего органа, а не людей, соблюдающих православные традиции.

В октябре 2023 года стало известно, что СБУ инициировала законопроект по расширению списка оснований для запрета религиозных организаций и обеспечения юридической базы для запрета УПЦ МП.

17 октября Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект, дающий юридические основания для запрета УПЦ МП.

12 апреля 2024 года глава МВД Эстонии заявил, что намерен предложить Рийгикогу признать Московский патриархат террористической организацией, чтобы запретить его деятельность в стране.

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