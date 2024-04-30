З митрополита Павла Лебедя зняли електронний браслет. Так вирішив суд – відео

З митрополита Павла Лебедя зняли електронний браслет. Так вирішив суд – відеодоповнено
Печерський районний суд Києва ухвалив зняти електронний браслет з митрополита Української православної церкви Московського патріархату Павла Лебедя. Про це повідомив його адвокат Микита Чекман.
"Залишаються всі зобов'язання, які раніше на нього були покладені, крім носіння електронного браслета. Йдеться, зокрема, про здачу закордонного паспорта та явку на першу вимогу суду", – розповів він у коментарі Суспільному.
14 липня 2023 року Солом’янським районним судом міста Києва було змінено запобіжний захід Павлу з цілодобового домашнього арешту на тримання під вартою з правом на внесення застави у розмірі 33 300 000 грн.
7 серпня за митрополита внесли заставу у розмірі 33 млн грн, його звільнили з-під варти.
ДОПОВНЕНО о 16:49. Речниця Київської обласної прокуратури Олена Ковальова заявила LIGA.net, що прокуратура наполягала на продовженні всіх обов'язків обвинуваченому.
"Сьогодні, Печерський районний суд, попри клопотання прокурора про продовження обов’язків обвинуваченому митрополиту у повному обсязі, задовольнив клопотання частково. Рішенням суду йому не продовжено дію обов'язку носити електронний засіб контролю", — розповіла вона.
За словами Ковальової, митрополит Павло досі зобов’язаний не відлучатись з місця свого проживання без рішення суду, крім невідкладних випадків, пов’язаних з небезпекою для життя та здоров’я. Також він має утриматись від спілкування з потерпілими та свідками у кримінальному провадженні.
"Прокуратура не отримала повний текст ухвали, а в судовому засіданні була оголошена лише резолютивна частина ухвали, тому сказати чим мотивовано таке рішення суду, наразі неможливо. Повний текст ухвали буде оголошено 6 травня. Ухвала суду оскарженню не підлягає", — додала речниця.
- 1 квітня 2023 року СБУ вручила підозру Павлу в розпалюванні міжрелігійної ворожнечі та виправданні збройної агресії Росії.
- Служба безпеки повідомила, що зібрала обґрунтовану доказову базу проти Павла й опублікувала аудіо його телефонних розмов.
- Того ж дня суд відправив Павла під цілодобовий домашній арешт на два місяці із зобов'язанням носити електронний браслет.
- 2 квітня митрополит поскаржився на місце відбування арешту. Каже, там "практично ні на чому спати", "немає тепла, світла, немає ні кружки, ні ложки".
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