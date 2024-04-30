З митрополита Павла Лебедя зняли електронний браслет. Так вирішив суд – відео

Про це повідомив його адвокат Микита Чекман

Митрополит УПЦ МП Павло (Фото: УПЦ МП)

Печерський районний суд Києва ухвалив зняти електронний браслет з митрополита Української православної церкви Московського патріархату Павла Лебедя. Про це повідомив його адвокат Микита Чекман.

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"Залишаються всі зобов'язання, які раніше на нього були покладені, крім носіння електронного браслета. Йдеться, зокрема, про здачу закордонного паспорта та явку на першу вимогу суду", – розповів він у коментарі Суспільному.

14 липня 2023 року Солом’янським районним судом міста Києва було змінено запобіжний захід Павлу з цілодобового домашнього арешту на тримання під вартою з правом на внесення застави у розмірі 33 300 000 грн.

7 серпня за митрополита внесли заставу у розмірі 33 млн грн, його звільнили з-під варти.

ДОПОВНЕНО о 16:49. Речниця Київської обласної прокуратури Олена Ковальова заявила LIGA.net, що прокуратура наполягала на продовженні всіх обов'язків обвинуваченому.

"Сьогодні, Печерський районний суд, попри клопотання прокурора про продовження обов’язків обвинуваченому митрополиту у повному обсязі, задовольнив клопотання частково. Рішенням суду йому не продовжено дію обов'язку носити електронний засіб контролю", — розповіла вона.

За словами Ковальової, митрополит Павло досі зобов’язаний не відлучатись з місця свого проживання без рішення суду, крім невідкладних випадків, пов’язаних з небезпекою для життя та здоров’я. Також він має утриматись від спілкування з потерпілими та свідками у кримінальному провадженні.

"Прокуратура не отримала повний текст ухвали, а в судовому засіданні була оголошена лише резолютивна частина ухвали, тому сказати чим мотивовано таке рішення суду, наразі неможливо. Повний текст ухвали буде оголошено 6 травня. Ухвала суду оскарженню не підлягає", — додала речниця.

1 квітня 2023 року СБУ вручила підозру Павлу в розпалюванні міжрелігійної ворожнечі та виправданні збройної агресії Росії.

Служба безпеки повідомила, що зібрала обґрунтовану доказову базу проти Павла й опублікувала аудіо його телефонних розмов.

Того ж дня суд відправив Павла під цілодобовий домашній арешт на два місяці із зобов'язанням носити електронний браслет.

2 квітня митрополит поскаржився на місце відбування арешту. Каже, там "практично ні на чому спати", "немає тепла, світла, немає ні кружки, ні ложки".

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