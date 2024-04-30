С митрополита Павла Лебедя сняли электронный браслет. Так решил суд – видео

Об этом сообщил его адвокат Никита Чекман

Митрополит УПЦ МП Павел (Фото: УПЦ МП)

Печерский районный суд Киева принял решение снять электронный браслет с митрополита Украинской православной церкви Московского патриархата Павла Лебедя. Об этом сообщил его адвокат Никита Чекман.

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"Остаются все обязанности, которые ранее на него были возложены, кроме ношения электронного браслета. Речь идет, в частности, о сдаче загранпаспорта и явке по первому требованию суда", – рассказал он в комментарии Суспильному.

14 июля 2023 года Соломенским районным судом города Киева была изменена мера пресечения Павлу по круглосуточному домашнему аресту на содержание под стражей с правом на внесение залога в размере 33 300 000 грн.

7 августа за митрополита внесли залог в размере 33 млн грн, его освободили из-под стражи. Представитель Киевской областной прокуратуры Елена Ковалева тогда заявила LIGA.net, что у Павла остались все обязательства, в том числе относительно ношения электронного браслета.

1 апреля 2023 года СБУ вручила подозрение Павлу в разжигании межрелигиозной розни и оправдании вооруженной агрессии России.

Служба безопасности сообщила, что собрала обоснованную доказательную базу против Павла и опубликовала аудио его телефонных разговоров.

В тот же день суд направил Павла под круглосуточный домашний арест на два месяца с обязательством носить электронный браслет.

2 апреля митрополит пожаловался на место отбывания ареста. Говорит, там "практически не на чем спать", "нет тепла, света, нет ни кружки, ни ложки".

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