За год стало меньше противников УПЦ МП. Но большинство все равно хочет ее запрета – опрос
Процент украинцев, считающих, что власть так или иначе должна вмешаться в деятельность УПЦ МП, несколько снизился по сравнению с 2023 годом. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.
На сегодня 83% украинцев считают, что государство должно вмешаться в дела УПЦ МП. По результатам аналогичного опроса, проведенного в прошлом году, таких респондентов было больше – 85%. В первый же год войны 78% опрошенных заявили, что государство должно вмешаться в деятельность церкви.
Социологи задали уточняющие вопросы, по результатам которых стало известно, что 63% респондентов выступают за то, чтобы УПЦ МП полностью запретили в Украине (против 66% в 2023-м и 54% в 2022-м), еще 20% – за то, чтобы над церковью установили государственный надзор, регулировали его деятельность, но не запрещали полностью.
В региональном измерении тех, кто выступает за полный запрет УПЦ МП, больше на западной и центральной частях Украины (69% и 68% соответственно). На юге и востоке – 55% и 46%.
- В октябре 2023 года стало известно, что СБУ инициировала законопроект по расширению списка оснований для запрета религиозных организаций и обеспечения юридической базы для запрета УПЦ МП.
- 17 октября Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект, дающий юридические основания для запрета УПЦ МП.
- 12 апреля 2024 года глава МВД Эстонии заявил, что намерен предложить Рийгикогу признать Московский патриархат террористической организацией, чтобы запретить его деятельность в стране.
- 6 мая парламент Эстонии признал Московский патриархат институцией, которая спонсирует, оправдывает и поддерживает агрессию России против Украины.
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