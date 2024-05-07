За год стало меньше противников УПЦ МП. Но большинство все равно хочет ее запрета – опрос

Опрос КМИС показал, что сегодня 63% украинцев выступают за то, чтобы УПЦ МП полностью запретили в Украине

Свято-Успенская Святогорская лавра (Фото: УПЦ МП)

Процент украинцев, считающих, что власть так или иначе должна вмешаться в деятельность УПЦ МП, несколько снизился по сравнению с 2023 годом. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

На сегодня 83% украинцев считают, что государство должно вмешаться в дела УПЦ МП. По результатам аналогичного опроса, проведенного в прошлом году, таких респондентов было больше – 85%. В первый же год войны 78% опрошенных заявили, что государство должно вмешаться в деятельность церкви.

Социологи задали уточняющие вопросы, по результатам которых стало известно, что 63% респондентов выступают за то, чтобы УПЦ МП полностью запретили в Украине (против 66% в 2023-м и 54% в 2022-м), еще 20% – за то, чтобы над церковью установили государственный надзор, регулировали его деятельность, но не запрещали полностью.

Инфографика: КМИС

В региональном измерении тех, кто выступает за полный запрет УПЦ МП, больше на западной и центральной частях Украины (69% и 68% соответственно). На юге и востоке – 55% и 46%.

Инфографика: КМИС

СПРАВКА Опрос проведен КМИС по собственной инициативе в течение 20-25 апреля 2024 года. По телефону опрошено 1220 взрослых респондентов (18 лет и старше) по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий. Также в выборку не включены украинцы, которые после 24 февраля 2022 года выехали за границу. Статистическая погрешность выборки – не более 3,2%. Опрос проведен КМИС по собственной инициативе в течение 20-25 апреля 2024 года. По телефону опрошено 1220 взрослых респондентов (18 лет и старше) по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий. Также в выборку не включены украинцы, которые после 24 февраля 2022 года выехали за границу. Статистическая погрешность выборки – не более 3,2%.

В октябре 2023 года стало известно, что СБУ инициировала законопроект по расширению списка оснований для запрета религиозных организаций и обеспечения юридической базы для запрета УПЦ МП.

17 октября Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект, дающий юридические основания для запрета УПЦ МП.

12 апреля 2024 года глава МВД Эстонии заявил, что намерен предложить Рийгикогу признать Московский патриархат террористической организацией, чтобы запретить его деятельность в стране.

6 мая парламент Эстонии признал Московский патриархат институцией, которая спонсирует, оправдывает и поддерживает агрессию России против Украины.

Читайте также: С митрополита Павла Лебедя сняли электронный браслет. Так решил суд – видео