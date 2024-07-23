Рада відклала розгляд заборони УПЦ МП, депутати у відповідь заблокували трибуну – фото

Фото: Верховна Рада

23 липня низка народних депутатів заблокувала трибуну Верховної Ради, через відмову розглянути законопроєкт про заборону УПЦ МП, повідомив нардеп від Голосу Ярослав Железняк. Проти цього проголосували зокрема "слуги", розповів у коментарі LIGA.net колега Железняка Ярослав Юрчишин.

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Юрчишин розповів, що на Погоджувальній раді проти внесення в порядок денний законопроєкту про заборону релігійних організацій проголосували представники Слуг народу та "дві групи залишків ОПЖЗ".

За даними Железняка, о 13:16 трибуна Верховної Ради була заблокована депутатами, які вимагають розгляду закону проти УПЦ МП.

Подальші засідання парламенту скасували, а наступні, за графіком, – вже у серпні, зазначив він.

Фото: Telegram Ярослава Железняка

У жовтні 2023 року стало відомо, що СБУ ініціювала законопроєкт щодо розширення списку підстав для заборони релігійних організацій та забезпечення юридичної бази для заборони УПЦ МП.

17 жовтня Верховна Рада у першому читанні підтримала законопроєкт, котрий дає юридичні підстави для заборони УПЦ МП.

Станом на травень 2024 року відсоток українців, які вважають, що влада так чи інакше має втрутитись у діяльність УПЦ МП, дещо знизився порівняно з 2023 роком.

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