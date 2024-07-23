Рада відклала розгляд заборони УПЦ МП, депутати у відповідь заблокували трибуну – фото
23 липня низка народних депутатів заблокувала трибуну Верховної Ради, через відмову розглянути законопроєкт про заборону УПЦ МП, повідомив нардеп від Голосу Ярослав Железняк. Проти цього проголосували зокрема "слуги", розповів у коментарі LIGA.net колега Железняка Ярослав Юрчишин.
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Юрчишин розповів, що на Погоджувальній раді проти внесення в порядок денний законопроєкту про заборону релігійних організацій проголосували представники Слуг народу та "дві групи залишків ОПЖЗ".
За даними Железняка, о 13:16 трибуна Верховної Ради була заблокована депутатами, які вимагають розгляду закону проти УПЦ МП.
Подальші засідання парламенту скасували, а наступні, за графіком, – вже у серпні, зазначив він.
- У жовтні 2023 року стало відомо, що СБУ ініціювала законопроєкт щодо розширення списку підстав для заборони релігійних організацій та забезпечення юридичної бази для заборони УПЦ МП.
- 17 жовтня Верховна Рада у першому читанні підтримала законопроєкт, котрий дає юридичні підстави для заборони УПЦ МП.
- Станом на травень 2024 року відсоток українців, які вважають, що влада так чи інакше має втрутитись у діяльність УПЦ МП, дещо знизився порівняно з 2023 роком.
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