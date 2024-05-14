Клірик УПЦ МП, який перебуває під нічним домашнім арештом, проводив службу вночі – дозволив суд

Має чотири підозри від СБУ, суд триває вже рік

Митрополит УПЦ МП Феодосій (Фото: Черкаська єпархія Московського патріархату)

Настоятель Черкаської єпархії Української православної церкви Московського патріархату перебуває під нічним домашнім арештом, проте він зміг провести Великодню службу в церкві – відповідний дозвіл надала головуюча суддя. Про це повідомив Соснівський районний суд міста Черкаси, який займається розглядом справи.

Настоятелем Черкаської єпархії УПЦ МП є митрополит Феодосій (Денис Снігірьов), який вже має чотири підозри за заперечення збройної агресії РФ та поширення закликів до міжконфесійної ворожнечі.

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Загалом нічний домашній арешт для сановника має тривати з 23:00 год до 05:00 щоденно до 3 червня 2024 року, а також суд поклав обов'язки на клірика не залишати місце проживання в нічний час доби без дозволу суду.

Водночас 19 квітня адвокат настоятеля звернувся до суду з проханням надати дозвіл священнику провести богослужіння у Великодню ніч у Михайлівському кафедральному соборі міста Черкас, пояснює відомство.

Відповідно, прохання розглянули – і головуюча суддя надала відповідний дозвіл, про що повідомила поліцію, зазначає інстанція.

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Загалом справа перебуває у провадженні з травня 2023 року, як стверджує суд, засідання призначаються майже щотижня: було три підготовчих та 20 судових засідань.

Окрім цього, зазначає відомство, суду треба допитати дев'ятьох свідків обвинувачення, дослідити письмові матеріали та електронні докази тощо – стверджується, що інстанція вживає "всіх необхідних заходів для розгляду справи у розумний строк".

Щодо відводу головуючого судді, про який просили декілька разів, то в суді заявляють таке: дослідивши всі доводи заяв про відвід, інший суддя Соснівського райсуду визнав їх "необґрунтованими та безпідставними".

У лютому Служба безпеки України повідомила про вже четверту підозру Черкаському митрополиту – за епізодами на службах, що сталися після оголошення попередніх трьох підозр.

На початку 2023 року Феодосій отримав підозру у запереченні збройної агресії РФ та поширенні закликів до міжконфесійної ворожнечі, тоді йому присудили домашній арешт, повідомляла СБУ. Правоохоронці зауважили, що на домашньому арешті митрополит продовжив публічно розпалювати релігійну ненависть у відео, які публікували на YouTube-каналі сайту єпархії УПЦ.

20 грудня розглядалося клопотання про продовження запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту з носінням електронного браслета, але суд задовольнив клопотання частково, встановивши лише нічний домашній арешт для підозрюваного. В Офісі генпрокурора повідомили LIGA.net , що суд може замінити цей запобіжний захід на інший, якщо будуть відповідні підстави: зокрема порушення умов запобіжного заходу.

6 лютого 2024 року суд послабив запобіжний захід Феодосію – нічний домашній арешт скоротили на дві години. Прокурор просив продовжити нічний домашній арешт ще на два місяці без змін. З моменту виходу з-під цілодобового домашнього арешту сановник почав проводити служби.

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