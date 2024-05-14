Находящийся под ночным домашним арестом клирик УПЦ МП проводил службу ночью – разрешил суд

У него четыре подозрения от СБУ, суд длится уже год

Митрополит УПЦ МП Феодосий (Фото: Черкасская епархия Московского патриархата)

Настоятель Черкасской епархии Украинской православной церкви Московского патриархата находится под ночным домашним арестом, однако он смог провести Пасхальную службу в церкви – соответствующее разрешение предоставила председательствующая судья. Об этом сообщил Сосновский районный суд города Черкассы, занимающийся рассмотрением дела.

Настоятелем Черкасской епархии УПЦ МП является митрополит Феодосий (Денис Снигирев), уже имеющий четыре подозрения за отрицание вооруженной агрессии РФ и распространение призывов к межконфессиональной вражде.

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В целом ночной домашний арест для сановника должен продолжаться с 23:00 до 05:00 ежедневно до 3 июня 2024 года, а также суд возложил обязанности на клирика не покидать место жительства в ночное время суток без разрешения суда.

В то же время 19 апреля адвокат настоятеля обратился в суд с просьбой предоставить разрешение священнику провести богослужение в Пасхальную ночь в Михайловском кафедральном соборе города Черкасс, объясняет суд.

Соответственно, просьбу рассмотрели – и председательствующая судья предоставила соответствующее разрешение, о чем сообщила в полицию, отмечает инстанция.

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В целом дело находится в производстве с мая 2023 года, как утверждает суд, заседания назначаются почти еженедельно: было три подготовительных и 20 судебных заседаний.

Кроме этого, отмечает ведомство, суду нужно допросить девять свидетелей обвинения, исследовать письменные материалы и электронные доказательства – утверждается, что инстанция принимает "все необходимые меры для рассмотрения дела в разумный срок".

Насчет отвода председательствующего судьи, о котором просили несколько раз, то в суде заявляют следующее: исследовав все доводы заявлений об отводе, другой судья Сосновского райсуда признал их "необоснованными и безосновательными".

В феврале Служба безопасности Украины сообщила об уже четвертом подозрении Черкасскому митрополиту – по эпизодам на службах, произошедшим после объявления предыдущих трех подозрений.

В начале 2023 года Феодосий получил подозрение в отрицании вооруженной агрессии РФ и распространении призывов к межконфессиональной розни, тогда его приговорили к домашнему аресту, сообщала СБУ. Правоохранители отметили, что на домашнем аресте митрополит продолжил публично разжигать религиозную ненависть в видео, публиковавшихся на YouTube-канале сайта епархии УПЦ.

20 декабря рассматривалось ходатайство о продлении меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета, но суд удовлетворил ходатайство частично, установив лишь ночной домашний арест для подозреваемого. В Офисе генпрокурора сообщили LIGA.net , что суд может заменить эту меру пресечения другой, если будут соответствующие основания: в частности, нарушение условий меры пресечения.

6 февраля 2024 года суд ослабил Феодосию меру пресечения – ночной домашний арест сократили на два часа. Прокурор просил продлить ночной домашний арест еще на два месяца без изменений. С момента выхода из-под круглосуточного домашнего ареста сановник начал проводить службы.

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