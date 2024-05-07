Подозреваемый в разжигании ненависти сановник УПЦ МП получил ночной домашний арест

Митрополит Лука в суде (Фото: Алексей Арунян, Ґрати)

Суд присудил два месяца ночного домашнего ареста митрополиту Луке (Андрею Коваленко), главе Запорожской и Мелитопольской епархии Украинской православной церкви Московского патриархата. Об этом сообщило медиа Ґрати.

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Решение вынес Соломенский районный суд Киева, по нему священник должен находиться дома с 22:00 до 6:00, передал корреспондент издания из зала заседания.

1 мая собеседник LIGA.net в правоохранительных органах сообщил, что Служба безопасности Украины пришла с обыском к Луке, подробности обещали впоследствии. В тот же день правоохранители объявили сановнику о подозрении в разжигании религиозной ненависти.

Максимально митрополиту Московского патриархата грозит до пяти лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

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Также на суде прокурор сообщил, что, согласно экспертизе, священник разжигал вражду в 2022 году в посте на своем Telegram-канале, но не уточнил, в каком именно сообщении, отмечают Ґрати.

Прокурор просил отправить клирика под круглосуточный домашний арест.

СМИ сообщает, что сановник не признал вину и просил оставить его на свободе: утверждал, что занимает проукраинскую позицию, а его изоляция от паствы якобы "создаст излишнее напряжение в прифронтовом регионе".

По данным СБУ, митрополит публично выражал свое пренебрежительное отношение к прихожанам других конфессий, неоднократно упоминал об этом во время общения с прихожанами и в ходе церковных литургий.

Правоохранители сообщали, что, кроме этого, Лука размещал провокационные сообщения на личном канале в Telegram, где оскорблял религиозные чувства представителей других конфессий.

СБУ акцентировала, что таким образом сановник расшатывал общественно-политическую ситуацию во фронтовом регионе в пользу России.

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