Підозрюваний у розпалюванні ненависті сановник УПЦ МП отримав два місяці нічного домашнього арешту

Митрополит Лука в суді (Фото: Олексій Арунян, Ґрати)

Суд присудив два місяці нічного домашнього арешту митрополиту Луці (Андрію Коваленку), голові Запорізької та Мелітопольської єпархії Української православної церкви Московського патріархату. Про це повідомило медіа Ґрати.

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Рішення виніс Солом'янський районний суд Києва, згідно з ним священник має перебувати вдома з 22:00 до 6:00, передав кореспондент видання з зали засідання.

1 травня співрозмовник LIGA.net у правоохоронних органах повідомив, що Служба безпеки України прийшла з обшуком до Луки, подробиці обіцяли згодом. Того самого дня правоохоронці оголосили сановнику про підозру у розпалюванні релігійної ненависті.

Максимально митрополитові Московського патріархату загрожує до п'яти років тюрми, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком до трьох років.

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Також на суді прокурор повідомив, що, згідно з експертизою, священник розпалював ворожнечу у 2022 році в пості на своєму Telegram-каналі, але не уточнив, у якому саме дописі, зауважують Ґрати.

Прокурор просив відправити клірика під цілодобовий домашній арешт.

ЗМІ зазначає, що сановник не визнав провину й просив залишити його на волі: стверджував, що займає проукраїнську позицію, а його ізоляція від пастви буцімто "створить зайве напруження в прифронтовому регіоні".

За даними СБУ, митрополит публічно висловлював своє зневажливе ставлення до парафіян інших конфесій, неодноразово згадував про це під час спілкування з прихожанами та під час проведення церковних літургій.

Правоохоронці повідомляли, що, окрім цього, Лука розміщував провокативні дописи на особистому каналі в Telegram, де ображав релігійні почуття представників інших конфесій.

СБУ акцентувала, що у такий спосіб сановник розхитував суспільно-політичну ситуацію у фронтовому регіоні на користь Росії.

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