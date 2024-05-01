СБУ прийшла з обшуками до митрополита УПЦ МП у Запоріжжі – джерело

Про результати обшуків у Службі безпеки України проінформують пізніше

Митрополит Лука (Фото: Запорізька єпархія УПЦ)

Служба безпеки України прийшла з обшуками до запорізького митрополита Української православної церкви Московського патріархату - митрополита Луки (Андрія Коваленка). Про це LIGA.net повідомив співрозмовник у правоохоронних органах.

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За словами співрозмовника, правоохоронці прийшли до митрополита УПЦ МП Запорізького та Мелітопольського Луки 1 травня, слідчі дії проходять у Запоріжжі.

В СБУ проінформують про результати обшуків пізніше.

Андрій Коваленко є фігурантом Реєстру зрадників, який склав рух Чесно, оскільки, ймовірно, поширював проросійську пропаганду та виправдовував збройну агресію РФ проти України. Під час богослужінь вже під час російського вторгнення в Україну він продовжував поминати патріарха Московського Кирила.

Після початку повномасштабного вторгнення СБУ почала перевірки єпархій УПЦ Московського патріархату. Десятки служителів отримали підозри у запереченні війни та поширенні російської пропаганди, а також у держаній зраді.

У квітні минулого року СБУ розпочала слідство проти колишнього намісника Києво-Печерської лаври митрополита Павла. Його підозрюють у розпалюванні ворожнечі серед вірян і не тільки.

30 квітня 2024 року Печерський районний суд Києва ухвалив зняти електронний браслет з митрополита Української православної церкви Московського патріархату Павла Лебедя.

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