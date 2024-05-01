СБУ пришла с обысками к митрополиту УПЦ МП в Запорожье – источник

О результатах обысков в Службе безопасности Украины проинформируют позже

Митрополит Лука (Фото: Запорожская епархия УПЦ)

Служба безопасности Украины пришла с обысками к запорожскому митрополиту Украинской православной церкви Московского патриархата – митрополиту Луке (Андрею Коваленко). Об этом LIGA.net сообщил собеседник в правоохранительных органах.

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По словам собеседника, правоохранители пришли к митрополиту УПЦ МП Запорожского и Мелитопольского Луке 1 мая, следственные действия проходят в Запорожье.

В СБУ проинформируют о результатах обысков позже.

Андрей Коваленко является фигурантом Реестра предателей, который составило движение Честно, поскольку, вероятно, распространял пророссийскую пропаганду и оправдывал вооруженную агрессию РФ против Украины. Во время богослужений уже во время российского вторжения в Украину он продолжал поминать патриарха Московского Кирилла.

После начала полномасштабного вторжения СБУ начала проверки епархий УПЦ Московского патриархата. Десятки служителей получили подозрения в отрицании войны и распространении российской пропаганды, а также в государственной измене.

В апреле прошлого года СБУ начала следствие против бывшего наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла. Его подозревают в разжигании вражды среди верующих и не только.

30 апреля 2024 года Печерский районный суд Киева постановил снять электронный браслет с митрополита Украинской православной церкви Московского патриархата Павла Лебедя.

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