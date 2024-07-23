Рада отложила рассмотрение запрета УПЦ МП, депутаты в ответ заблокировали трибуну – фото

Фото: Верховная Рада

23 июля ряд народных депутатов заблокировал трибуну Верховной Рады из-за отказа рассмотреть законопроект о запрете УПЦ МП, сообщил нардеп от Голоса Ярослав Железняк. Против этого проголосовали, в частности, "слуги", рассказал в комментарии LIGA.net коллега Железняка Ярослав Юрчишин.

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Юрчишин рассказал, что на Согласительном совете против внесения в повестку дня законопроекта о запрете религиозных организаций проголосовали представители Слуг народа и "две группы остатков ОПЖЗ".

По данным Железняка, в 13:16 трибуна Верховной Рады была заблокирована депутатами, требующими рассмотрения закона против УПЦ МП.

Последующие заседания парламента отменили, а последующие, по графику, – уже в августе, отметил он.

Фото: Telegram Ярослава Железняка

В октябре 2023 года стало известно, что СБУ инициировала законопроект по расширению списка оснований для запрета религиозных организаций и обеспечения юридической базы для запрета УПЦ МП.

17 октября Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект, дающий юридические основания для запрета УПЦ МП.

По состоянию на май 2024 года процент украинцев, которые считают, что власть так или иначе должна вмешаться в деятельность УПЦ МП, несколько снизился по сравнению с 2023 годом.

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