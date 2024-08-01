Священник УПЦ МП и работник Укрзалізниці могли готовить удары по эшелонам ВСУ: детали, имя

Мужчины находятся под стражей, им грозит до 12 лет тюрьмы

Фото: СБУ

Служба безопасности Украины задержала священника УПЦ МП и работника Укрзалізниці. Правоохранители утверждают, что священник был агентом российского Главного управления разведки и готовил удары по эшелонам Вооруженных Сил Украины и объектам Укрзалізниці в Харьковской области.

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По данным собеседника LIGA.net в правоохранительных органах, который говорил на условиях анонимности, речь идет о Константине Селезневе – настоятеле Свято-Пантелеймоновского храма Харьковской епархии УПЦ МП.

Фото: источник LIGA.net

СБУ рассказала, что правоохранители нейтрализовали агентурную сеть ГРУ, корректировавшую обстрелы России по объектам критической инфраструктуры Украины.

В частности, спецслужбы задержали двух вероятных агентов военной разведки России, которые готовили обстрел эшелонов ВСУ, перевозящих личный состав, технику и боеприпасы на передовую.

По материалам дела, главным участником оказался гражданин России Селезнев, настоятель одного из харьковских храмов УПЦ МП, завербованный спецслужбой страны-агрессора до полномасштабного вторжения.

Фото: СБУ

В СБУ рассказали, что после вторжения России на него вышел кадровый сотрудник российского ГРУ, личность которого уже была установлена.

В ходе дистанционного контакта он дал Селезневу задачу: собрать информацию о графиках и маршрутах движения эшелонов ВСУ на территории Харьковской области, утверждают правоохранители.

Для того чтобы получить разведданные, он, по информации СБУ, привлек работника местного филиала Укрзалізниці, который дал клирику доступ к служебным документам с информацией о времени отправления и прибытия, а также мест разгрузки поездов Сил обороны.

Фото: СБУ

Отснятые кадры священнослужитель должен был пересылать своему куратору через анонимный чат в мессенджере. В случае получения "развернутого отчета" российская армия планировала осуществить по указанным координатам огневое поражение, отметили в СБУ.

Однако спецслужбы заранее разоблачили эти планы и провели обыски в квартирах обоих мужчин. После чего изъяли телефоны с доказательствами разведывательно-подрывной деятельности.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Следователи СБУ сообщили клирику и его сообщнику о подозрении по статье о несанкционированном распространении информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ либо других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенном в условиях военного положения.

Санкция статьи предусматривает наказание до 12 лет тюрьмы, мужчины находятся под стражей.

19 октября 2023-го Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект, дающий юридические основания для запрета УПЦ МП.

По состоянию на май 2024 года процент украинцев, которые считают, что власть так или иначе должна вмешаться в деятельность УПЦ МП, несколько снизился по сравнению с 2023 годом.

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