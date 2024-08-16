СБУ ликвидировала сеть ФСБ: трех местных подозревают в сотрудничестве с РФ в Херсоне

Эта группа, по словам спецслужб, пыталась выполнить задачи ФСБ по созданию агентурных сетей в областном центре

Фото: СБУ

Служба безопасности Украины задержала трех человек, подозреваемых в сотрудничестве с российской Федеральной службой безопасности: вероятно, они действовали отдельно, однако их объединял один куратор. Об этом сообщила пресс-служба спецслужб.

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Спецслужащие рассказали, что мужчиной, который объединял подозреваемых, оказался россиянин Александр Костин – оккупационный "первый заместитель министра информационной политики" на временно захваченном левобережье Херсонской области.

Фото: СБУ

Эта группа, по словам спецслужб, пыталась выполнить задачи ФСБ по созданию агентурных сетей в областном центре.

Для этого, отметили в СБУ, Костин привлек двух своих подчиненных по оккупационной "мининформполитике" как руководителей агентурной сети, куда и завербовал троих жителей областного центра.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

По данным СБУ, один из них работал на агрессора еще во время оккупации города, а после освобождения общины – "залег на дно".

По указанию резидентов агентурной группы подозреваемые разведывали места базирования и перемещения Сил обороны на территории областного центра, говорят спецслужбы.

Эти разведданные были необходимы для подготовки ракетно-дроновых ударов по локациям украинских защитников. По словам СБУ, среди приоритетных целей неприятеля были огневые позиции мобильных огневых групп ПВО, а также пункты базирования подразделений СБУ, Национальной полиции и прокуратуры.

Также подозреваемые могли шпионить за чиновниками областной военной администрации. Полученную информацию ФСБ планировала использовать для устрашения представителей ОВА через личные угрозы физической расправой.

Фигуранты планировали привлечь максимальное количество "единомышленников" из правобережной части региона, отметили спецслужбы.

Однако СБУ сорвала эти планы и во время обысков у задержанных изъяты мобильные телефоны и компьютерное оборудование с поличным.

Следователи Службы безопасности объявили им о подозрении по двум статьям:

→ о государственной измене, совершенной в условиях военного положения;

→ о несанкционированном распространении информации о движении, перемещении или размещении ВСУ, совершенном в условиях военного положения.

Подозреваемые находятся под стражей. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Преступные действия Костина заочно квалифицированы по статье о посягательствах на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а двум его сообщникам-резидентам ФСБ заочно сообщено о подозрении в государственной измене, совершенной по предварительному сговору группой лиц.