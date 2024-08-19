СБУ заявила про викриття агентурної мережі РФ, до якої входили чинний та колишні правоохоронці

Один із затриманих (Фото: Служба безпеки України)

Служба безпеки України заявила про знешкодження агентурної мережі Росії, до складу якої входили чинний та колишні правоохоронці. Про це повідомили пресслужби СБУ та Офісу генерального прокурора.

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За інформацією спецслужби, агентурна мережа діяла у Миколаївській, Дніпропетровській та Івано-Франківській областях. Зловмисники шпигували за Силами оборони та ключовими об’єктами критичної інфраструктури.

У результаті спецоперації в Миколаєві затримано двох чоловіків, діяльність яких координували одразу дві російські спецслужби (Федеральна служба безпеки та воєнна розвідка). Одним із затриманих є місцевий правоохоронець, який ще з 2015 року перебуває на зв’язку з керівником агентурної групи РФ, колишнім посадовцем розформованої міліції Андрієм Шевченком.

За версією слідства, за вказівкою Шевченка чоловік збирав дані про місця базування та переміщення підрозділів Збройних Сил України на території Миколаївської області. Також він намагався встановити локації стратегічних підприємств оборонно-промислового комплексу та "звітував" окупантам про кадрові рішення у правоохоронних органах. Щоб отримати розвіддані, чоловік використовував власне службове становище та випитував потрібні йому відомості у своїх колег.

Також резидент російської агентури залучив свого батька – мешканця Миколаєва, який раніше працював у розформованій міліції. За його координатами окупанти здійснили повторний обстріл одного з енергооб’єктів на Прикарпатті. Для коригування ворожого вогню ексміліціонер наосліп використав свого знайомого, який проживає в регіоні. Ще одним його завданням був пошук потенційних кандидатів на вербування, зокрема серед колишніх і чинних правоохоронців та військових у Миколаївській області.

Контррозвідка СБУ задокументувала його злочинні дії та затримала на спробі втечі до Криму. Одночасно було затримано й чинного правоохоронця.

Під час обшуків у затриманих вилучено мобільні телефони, комп’ютери, чорнові записи та документи із доказами злочинів. Також виявлено російську символіку та рублі.

Чоловікам повідомлено про підозру в державній зраді. Їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі вони перебувають під вартою.

Крім того, за цією ж статтею заочну підозру отримав резидент агентурної групи. У ОГП уточнили, що він наразі перебуває на території тимчасово окупованого Криму.

Фото: Служба безпеки України

Фото: Служба безпеки України

Фото: Служба безпеки України

Фото: Служба безпеки України

Фото: Служба безпеки України

6 серпня СБУ повідомила про затримання в Одеській області місцевого мешканця. За даними слідства, він готував підпали будівель та службових машин ТЦК, а також залізничних релейних шаф.

16 серпня СБУ повідомила про затримання трьох мешканців Херсонської області, яких підозрюють у співпраці із російською ФСБ. Ймовірно, вони діяли окремо, однак їх об'єднував один куратор.

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