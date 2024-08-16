У Миколаєві правоохоронці затримали трьох підлітків, які, за версією слідства, підпалили дві автівки військовослужбовців Збройних Сил України. Про це повідомили поліція Миколаївської області та Служба безпеки України.

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За інформацією СБУ, троє підлітків віком 13, 14 та 16 років на замовлення росіян підпалили два службових пікапи морської піхоти ЗСУ. Військові привезли автівки на ремонт в обласний центр після виконання бойових завдань на півдні.

Надалі зловмисники готували підпали місцевих адмінбудівель Територіальних центрів комплектування і соціальної підтримки, але правоохоронці запобігли цьому, зазначили в спецслужбі.

16-річному підлітку оголошено про підозру в перешкоджанні законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань. Зараз він перебуває під цілодобовим домашнім арештом. Йому загрожує до восьми років тюрми.

Вирішується питання щодо притягнення до відповідальності двох миколаївців віком 13 і 14 років.

Нацполіція уточнила, що 8 та 9 серпня на спецлінію 102 надійшли повідомлення про займання Mitsubishi L-200 у мікрорайоні Соляні та Ford Ranger у мікрорайоні Північний. Поліціянти встановили, що причиною займання позашляховиків військових став умисний підпал.

За даними поліціянтів, неповнолітні діяли за вказівками російських спецслужб, спілкуючись із кураторами в одному з месенджерів. За гроші їм пропонували підпалювати авто військовослужбовців та знімати це на відео.

25 липня СБУ повідомила, що розслідує 31 кримінальне провадження щодо підпалів автомобілів військовослужбовців, а загалом відомо про 80 випадків.

8 серпня стало відомо про затримання 16-річного киянина, який на замовлення російських спецслужб готував серію підпалів машин військовослужбовців у столиці.

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