Диверсії на залізниці та фіксація обстрілів: молодикам з Одещини загрожує довічне

Правоохоронці стверджують, що взяли одеситів під час "чергової спроби" підпалити релейну шафу

Фото: Укрзалізниця

В Одеській області поліціянти затримали трьох місцевих жителів: чоловіків 18 та дівчину 15 років, які підпалювали релейні шафи, фіксували результати російських обстрілів та робили антидержавні написи. Про це йдеться у повідомленні пресслужби Національної поліції в Одеській області.

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Правоохоронці стверджують, що взяли одеситів під час "чергової спроби" підпалити релейну шафу.

Зв'язок із ворожими спецслужбами вони тримали через соціальні мережі. Підлітки отримали завдання, щоб пошкодити обороноздатність України та здобути розвідувальні дані про розташування об'єктів, пишуть у пресслужбі поліції.

Їм доручали підпалювати релейні шафи на залізниці, фіксувати результати обстрілів і дискредитувати роботу ТЦК, зазначають правоохоронці. Після виконання завдань та надання доказів, зловмисники отримували невеликі винагороди від своїх російських кураторів.

"Тепер двом 18-річним юнакам та 15-річній спільниці може загрожувати довічне позбавлення волі. Наразі підозрюваним обрані запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без права внесення застави", – підсумували у пресслужбі.

25 липня СБУ повідомила, що розслідує 31 кримінальне провадження щодо підпалів автомобілів військовослужбовців, а загалом відомо про 80 випадків.

29 липня стало відомо про затримання в Одесі шістьох чоловіків, які підпалили 15 авто військовослужбовців.

8 серпня правоохоронці затримали 16-річного киянина, який, за версією слідства, на замовлення російських спецслужб готував серію підпалів машин військовослужбовців у столиці.

8 серпня ЦПД при РНБО повідомив, що російські спецслужби активізували роботу кол-центрів для поширення дезінформації та спроб вербування українців, аби ті підпалювали машини військових, – ставка робиться на маргіналів та молодь.

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