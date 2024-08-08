Підпали автівок ЗСУ – у Центрі при РНБО повідомили про активізацію російських кол-центрів

Спецслужби РФ активізувались для поширення дезінформації та спроб вербування українців

Наслідки підпалу автівки військового (Ілюстративне фото: Нацполіція)

Російські спецслужби активізували роботу кол-центрів для поширення дезінформації та спроб вербування українців, аби ті підпалювали машини військових, – ставка робиться на маргіналів та молодь. Про це повідомив голова Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони Андрій Коваленко.

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За його словами, росіяни активізували кол-центри, аби поширювати дезінформацію та вербувати українців під виконання завдань з підпалу машин захисників.

"Подібні завдання – це діяльність російських спецслужб, які пропонують за це гроші. Втім, українці, які ведуться на "легкі гроші", одразу затримуються, винагороду від росіян не отримують", – наголосив Коваленко.

У такій протиправній діяльності Росія робить ставку на маргіналів та молодь, зазначив посадовець.

25 липня СБУ повідомила, що розслідує 31 кримінальне провадження щодо підпалів автомобілів військовослужбовців, а загалом відомо про 80 випадків.

29 липня стало відомо про затримання в Одесі шістьох чоловіків, які підпалили 15 авто військовослужбовців.

8 серпня правоохоронці затримали 16-річного киянина, який, за версією слідства, на замовлення російських спецслужб готував серію підпалів машин військовослужбовців у столиці.

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