СБУ: Фітнес-тренер з Одеси на замовлення ГРУ Росії підпалював машини військових у трьох містах

Наразі чоловік перебуває під вартою, йому загрожує до восьми років тюрми. Можлива додаткова кваліфікація його дій

Фото: СБУ

Служба безпеки України повідомила, що разом з Нацполіцією затримала фітнес-тренера – за даними слідства, він за завданням воєнної розвідки РФ підпалював машини військових у Києві, Дніпрі та Одесі.

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Правоохоронці заявили про затримання агента російської воєнної розвідки, який за вказівкою окупантів підпалював службові авто Сил оборони.

Контррозвідка СБУ зауважує, що найбільше загарбників цікавили саме військові позашляховики, пікапи та мультивени.

Щоб їх знищити, російські спецслужби дистанційно залучили 32-річного фітнес-тренера з Одеси, який шукав швидкий заробіток в інтернеті, пише відомство.

Загалом, переміщуючись між містами, чоловік впродовж декількох днів намагався знищити шість автівок Сил оборони – СБУ наводить такі дані:

→ задокументовано, як фігурант підпалив мультивен ЗСУ у Києві – для цього він прибув з Одеси до столиці, де орендував квартиру на добу;

→ після того як він виявив потенційну ціль та погодив її з російським куратором, чоловік придбав легкозаймисту рідину та сірники;

→ підозрюваний, маскуючись під темним одягом та капелюхом, дістався до припаркованого авто, підпалив його та зафільмував займання на свій телефон;

→ за подібним алгоритмом фігурант планував діяти на території Одеси та Дніпра.

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Відео з місця підпалу було потрібно російській спецслужбі, щоб проводити інформаційно-психологічну спецоперацію про те, що нібито Києві є "проросійське підпілля", пояснюють правоохоронці.

Фігуранта виявили в Одесі та затримали – за даними слідства, він був на прямому зв'язку з представником Головного управління Генштабу Збройних сил РФ (більш відоме за старою назвою ГРУ).

Саме від куратора чоловік отримував завдання та інструкції щодо їх виконання, зокрема щодо способів вчинити підпал та конспіративних методів – під час обшуку вдома у підозрюваного вилучили мобільний телефон із доказами зв'язку з воєнною розвідкою окупантів, наголошує СБУ.

Фігуранту повідомили про підозру у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період. Водночас вирішується питання щодо додаткової кваліфікації дій підозрюваного.

Наразі чоловік перебуває під вартою, йому загрожує до восьми років тюрми.

29 липня Офіс генпрокурора повідомив, що в Одесі викрито шість місцевих мешканців, які, за версією слідства, на замовлення російських спецслужб спалили 15 автомобілів військовослужбовців.

1 серпня СБУ затримала чоловіка, якого підозрюють у спробах спалити трансформатори Укрзалізниці в Одеській області.

6 серпня СБУ повідомила про затримання в Одеській області місцевого мешканця: за даними слідства, той готував підпали будівель та службових машин ТЦК, а також залізничних релейних шаф.

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