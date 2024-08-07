СБУ: Фитнес-тренер из Одессы по заказу ГРУ России поджигал машины военных в трех городах

Сейчас мужчина находится под стражей, ему грозит до восьми лет тюрьмы. Возможна дополнительная квалификация его действий

Фото: СБУ

Служба безопасности Украины сообщила, что вместе с Нацполицией задержала фитнес-тренера – по данным следствия, он по заданию военной разведки РФ поджигал машины военных в Киеве, Днепре и Одессе.

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Правоохранители заявили о задержании агента российской военной разведки, который по указанию оккупантов поджигал служебные автомобили Сил обороны.

Контрразведка СБУ отмечает, что больше всего захватчиков интересовали именно военные внедорожники, пикапы и мультивэны.

Чтобы их уничтожить, российские спецслужбы дистанционно привлекли 32-летнего фитнес-тренера из Одессы, искавшего быстрый заработок в интернете, пишет ведомство.

В общей сложности, перемещаясь между городами, мужчина в течение нескольких дней пытался уничтожить шесть автомобилей Сил обороны – СБУ приводит следующие данные:

→ задокументировано, как фигурант поджег мультивэн ВСУ в Киеве – для этого он прибыл из Одессы в столицу, где арендовал квартиру на сутки;

→ после того как он обнаружил потенциальную цель и согласовал ее с российским куратором, мужчина приобрел легковоспламеняющуюся жидкость и спички;

→ подозреваемый, маскируясь под темной одеждой и шляпой, добрался до припаркованного автомобиля, поджег его и снял возгорание на свой телефон;

→ по подобному алгоритму фигурант планировал действовать на территории Одессы и Днепра.

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Видео с места поджога потребовалось российской спецслужбе, чтобы проводить информационно-психологическую спецоперацию о том, что якобы в Киеве есть "пророссийское подполье", объясняют правоохранители.

Фигуранта обнаружили в Одессе и задержали – по данным следствия, он был на прямой связи с представителем Главного управления Генштаба Вооруженных сил РФ (более известно по старому названию ГРУ).

Именно от куратора мужчина получал задания и инструкции по их выполнению, в частности о способах совершить поджог и конспиративных методах – во время обыска дома у подозреваемого изъяли мобильный телефон с доказательствами связи с военной разведкой оккупантов, отмечает СБУ.

Фигуранту сообщили о подозрении в препятствовании законной деятельности ВСУ и другим военным формированиям в особый период. В то же время решается вопрос дополнительной квалификации действий подозреваемого.

Пока мужчина находится под стражей, ему грозит до восьми лет тюрьмы.

29 июля Офис генпрокурора сообщил, что в Одессе разоблачены шесть местных жителей, которые, по версии следствия, по заказу российских спецслужб сожгли 15 автомобилей военнослужащих.

1 августа СБУ задержала мужчину, которого подозревают в попытках сжечь трансформаторы Укрзалізниці в Одесской области.

6 августа СБУ сообщила о задержании в Одесской области местного жителя: по данным следствия, тот готовил поджоги зданий и служебных машин ТЦК, а также железнодорожных релейных шкафов.

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