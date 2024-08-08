Поджоги автомобилей ВСУ – в Центре при СНБО написали об активизации колл-центров россиян

Спецслужбы РФ активизировались для распространения дезинформации и попыток вербовки украинцев

Последствия поджога автомобиля военного (Иллюстративное фото: Нацполиция)

Российские спецслужбы активизировали работу колл-центров для распространения дезинформации и попыток вербовки украинцев, чтобы они поджигали машины военных, – ставка делается на маргиналов и молодежь. Об этом сообщил глава Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Андрей Коваленко.

Следите за проверенными новостями теперь и в WhatsApp

По его словам, россияне активизировали колл-центры, чтобы распространять дезинформацию и вербовать украинцев под выполнение задач по поджогу машин защитников.

"Подобные задачи – это деятельность российских спецслужб, которые предлагают за это деньги. Впрочем, украинцы, которые ведутся на "легкие деньги", сразу задерживаются, вознаграждение от россиян не получают", – подчеркнул Коваленко.

В такой противоправной деятельности Россия делает ставку на маргиналов и молодежь, отметил чиновник.

25 июля СБУ сообщила, что расследует 31 уголовное производство по поджогам автомобилей военнослужащих, а в общей сложности известно о 80 случаях.

29 июля стало известно о задержании в Одессе шестерых мужчин, которые подожгли 15 авто военнослужащих.

8 августа правоохранители задержали 16-летнего киевлянина, который, по версии следствия, по заказу российских спецслужб готовил серию поджогов машин военнослужащих в столице.

Читайте также: СБУ: Фитнес-тренер из Одессы по заказу ГРУ России поджигал машины военных в трех городах