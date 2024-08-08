СБУ: Россияне привлекли подростка к поджогу машин военных в Киеве, ему грозит до 12 лет

Ему объявлено о подозрении по двум статьям

Задержанные (Фото: Служба безопасности Украины)

Правоохранители задержали 16-летнего киевлянина, который, по версии следствия, по заказу российских спецслужб готовил серию поджогов машин военнослужащих в столице. Об этом сообщила Служба безопасности Украины.

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Ему объявлено о подозрении в теракте и препятствовании законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований в особый период. Несовершеннолетнему грозит до 12 лет тюрьмы.

По информации СБУ, подросток попал в поле зрения оккупантов, когда искал быстрого заработка в Telegram-каналах. Там ему ответил представитель спецслужбы РФ, предложивший сотрудничество в обмен на деньги.

Враг сознательно завербовал несовершеннолетнего и сначала поставил перед ним тестовое задание – развешать по городу листовки антиукраинского характера, отметили в спецслужбе.

После выполнения этой задачи куратор пообещал несовершеннолетнему "большие деньги" в обмен на поджог автомобилей военных. Обязательным условием поджогов была съемка этого процесса.

Ставя задачу перед подростком, российский куратор заявил, что поджигать не обязательно именно военное авто, а любую машину, похожую на военную. После установки локаций двух потенциальных целей юноша сначала сфотографировал их для "согласования" с россиянами, а затем поджег с помощью воспламеняющейся смеси.

Это было еще одной "тестовой" задачей для киевлянина – таким образом российская спецслужба проверяла его готовность к совершению регулярных поджогов в столице. Правоохранители установили, что в случае выполнения этих задач оккупанты обещали перевести деньги на его криптокошелек. Но обещанную сумму подросток так и не получил.

Российскому куратору заочно объявили о подозрении во вовлечении несовершеннолетнего в противоправную деятельность, подчеркнули в спецслужбе.

Фото: Служба безопасности Украины

Фото: Служба безопасности Украины

Фото: Служба безопасности Украины

Фото: Служба безопасности Украины

25 июля СБУ сообщила, что расследует 31 уголовное производство по поджогам автомобилей военнослужащих, а в общей сложности известно о 80 случаях.

29 июля стало известно о задержании в Одессе шестерых мужчин, которые подожгли 15 авто военнослужащих.

30 июля в Киевской области задержали мужчину и женщину, которые, по версии следствия, в течение одной ночи подожгли три автомобиля военных и волонтеров.

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