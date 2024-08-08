В Киеве двое мужчин подожгли авто общественной активистки: им грозит до 10 лет тюрьмы

Фото: Полиция Киева

Ночью 8 августа в Киеве двое мужчин подожгли автомобиль общественной активистки, полиция задержала подозреваемых. Об этом сообщила полиция столицы.

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По информации правоохранителей, поджог организовал 42-летний житель столицы. Для реализации своего плана он якобы привлек 39-летнего жителя Киевской области, задачей которого было отследить пребывание автомобиля и предоставить информацию организатору.

Сообщения о том, что на проспекте Отрадном пылает автомобиль поступило в полицию около полуночи, рассказали правоохранители.

Как выяснили правоохранители, один из поджигателей проследил за женщиной и установил адрес, по которому она оставляет свой автомобиль. Получив необходимую информацию, другой подозреваемый ночью облил автомобиль пострадавшей легковоспламеняющимся веществом и поджег.

Фото: Полиция Киева

Обоих мужчин задержала полиция и изъяла у них вещественные доказательства. Мужчинам сообщили о подозрении по статьям об умышленном уничтожении или повреждении имущества, совершенном путем поджога.

За совершенное им грозит до 10 лет лишения свободы.

Фото: Полиция Киева

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25 июля СБУ сообщила, что расследует 31 уголовное производство по поджогам автомобилей военнослужащих, а в общей сложности известно о 80 случаях.

29 июля стало известно о задержании в Одессе шестерых мужчин, которые подожгли 15 авто военнослужащих.

30 июля в Киевской области задержали мужчину и женщину, которые, по версии следствия, в течение одной ночи подожгли три автомобиля военных и волонтеров.

2 августа в Киеве вынесен приговор мужчине, который в течение года сжег 10 автомобилей военнослужащих.

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