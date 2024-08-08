У Києві двоє чоловіків підпалили авто громадської активістки: їм загрожує до 10 років тюрми

Фото: Поліція Києва

У ніч проти 8 серпня у Києві двоє чоловіків підпалили автомобіль громадської активістки, поліція затримала підозрюваних. Про це повідомила поліція столиці.

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За інформацією правоохоронців, підпал організував 42-річний мешканець столиці. До реалізації свого плану, він, начебто, залучив 39-річного жителя Київської області, завданням якого було відстежити перебування автівки й надати інформацію організатору.

Повідомлення про те, що на проспекті Відрадному палає автомобіль надійшло до поліції близько опівночі, розповіли правоохоронці.

Як з’ясували правоохоронці, один із підпалювачів простежив за жінкою та встановив адресу, за якою вона залишає свій автомобіль. Отримавши необхідну інформацію, інший підозрюваний уночі облив автівку потерпілої легкозаймистою речовиною та підпалив.

Фото: Поліція Києва

Обох чоловіків затримала поліція та вилучила у них речові докази. Чоловікам повідомили про підозру за статтями про умисне знищення або пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу.

За скоєне їм загрожує до 10 років позбавлення волі.

Фото: Поліція Києва

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25 липня СБУ повідомила, що розслідує 31 кримінальне провадження щодо підпалів автомобілів військовослужбовців, а загалом відомо про 80 випадків.

29 липня стало відомо про затримання в Одесі шістьох чоловіків, які підпалили 15 авто військовослужбовців.

30 липня у Київській області затримали чоловіка та жінку, які, за версією слідства, протягом однієї ночі підпалили три авто військових і волонтерів.

2 серпня у Києві винесено вирок чоловіку, який протягом року спалив 10 автівок військовослужбовців.

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