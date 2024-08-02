Спалив 10 авто військових. У Києві серійного палія засудили до восьми років тюрми – фото

Чоловік діяв за власною ініціативою, керуючись неприязню до військовослужбовців, заявили в прокуратурі

Ілюстративне фото: Andre Borges/EPA

У Києві винесено вирок чоловіку, який протягом року спалив 10 автівок військовослужбовців. Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

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Його визнали винним в умисному знищенні майна та призначили вісім років позбавлення волі.

У суді було доведено, що з вересня 2022 року до серпня 2023 року на території Лісового масиву у столиці чоловік підпалив 10 автомобілів, які використовувались військовослужбовцями Збройних Сил України чи мали символіку збройних формувань. Для цього він використовував саморобні запальні пристрої із таймером.

Ще три автомобілі чоловік намагався підпалити, однак йому це не вдалось. Внаслідок дій палія також пошкоджено транспортні засоби, які були припарковані поруч, зазначили в ОГП.

У прокуратурі уточнили, що чоловік діяв за власною ініціативою, керуючись неприязню до військовослужбовців та усіх, хто захищає Україну чи допомагає армії. Киянин ніде не працював, жив із батьками та багато часу проводив у мережі інтернет.

Під час останньої спроби підкласти запальну суміш на колесо автомобіля його затримали. Із собою у нього був ще один саморобний пристрій для підпалу автомобіля, зазначили в відомстві.

Фото: Офіс генерального прокурора

Фото: Офіс генерального прокурора

Фото: Офіс генерального прокурора

Фото: Офіс генерального прокурора

Фото: Офіс генерального прокурора

25 липня СБУ повідомила, що розслідує 31 кримінальне провадження щодо підпалів автомобілів військовослужбовців, а загалом відомо про 80 випадків.

29 липня стало відомо про затримання в Одесі шістьох чоловіків, які підпалили 15 авто військовослужбовців.

30 липня у Київській області затримали чоловіка та жінку, які, за версією слідства, протягом однієї ночі підпалили три авто військових і волонтерів.

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