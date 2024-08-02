Сжег 10 авто военных. В Киеве серийного поджигателя приговорили к восьми годам – фото

Иллюстративное фото: Andre Borges/EPA

В Киеве вынесен приговор мужчине, который в течение года сжег 10 автомобилей военнослужащих. Об этом сообщил Офис генерального прокурора.

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Его признали виновным в умышленном уничтожении имущества и назначили восемь лет лишения свободы.

В суде было доказано, что с сентября 2022-го по август 2023 года на территории Лесного массива в столице мужчина поджег 10 автомобилей, которые использовались военнослужащими Вооруженных Сил Украины или имели символику вооруженных формирований. С этой целью он использовал самодельные зажигательные устройства с таймером.

Еще три автомобиля мужчина пытался поджечь, однако ему это не удалось. В результате действий поджигателя также повреждены припаркованные рядом транспортные средства, отметили в ОГП.

В прокуратуре уточнили, что мужчина действовал по собственной инициативе, руководствуясь неприязнью к военнослужащим и всем, кто защищает Украину или помогает армии. Киевлянин нигде не работал, жил с родителями и много времени проводил в сети интернет.

При последней попытке подложить зажигательную смесь на колесо автомобиля его задержали. С собой у него было еще одно самодельное устройство для поджога автомобиля, подчеркнули в ведомстве.

Фото: Офис генерального прокурора

Фото: Офис генерального прокурора

Фото: Офис генерального прокурора

Фото: Офис генерального прокурора

Фото: Офис генерального прокурора

25 июля СБУ сообщила, что расследует 31 уголовное производство по поджогам автомобилей военнослужащих, а в общей сложности известно о 80 случаях.

29 июля стало известно о задержании в Одессе шестерых мужчин, которые подожгли 15 авто военнослужащих.

30 июля в Киевской области задержали мужчину и женщину, которые, по версии следствия, в течение одной ночи подожгли три автомобиля военных и волонтеров.

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