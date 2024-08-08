СБУ: Росіяни залучили підлітка до підпалу машин військових у Києві, йому загрожує до 12 років тюрми
Правоохоронці затримали 16-річного киянина, який, за версією слідства, на замовлення російських спецслужб готував серію підпалів машин військовослужбовців у столиці. Про це повідомила Служба безпеки України.
Дивіться нас на YouTube: пояснюємо складні речі простими словами
Йому повідомлено про підозру в теракті та перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період. Неповнолітньому загрожує до 12 років тюрми.
За інформацією СБУ, підліток потрапив у поле зору окупантів, коли шукав швидкого заробітку в Telegram-каналах. Там йому відповів представник спецслужби РФ, який запропонував співпрацю в обмін на гроші.
Ворог свідомо завербував неповнолітнього і спочатку поставив перед ним тестове завдання – розвішати у місті листівки антиукраїнського характеру, зазначили в спецслужбі.
Після виконання цього завдання куратор пообіцяв неповнолітньому "великі гроші" в обмін на підпал автомобілів військових. Обов’язковою умовою підпалів було фільмування цього процесу.
Ставлячи завдання перед підлітком, російський куратор заявив, що підпалювати не обов’язково саме військове авто, а будь-яку машину, яка схожа на військову. Після встановлення локацій двох потенційних цілей юнак спочатку сфотографував їх для "погодження" з росіянами, а потім підпалив за допомогою легкозаймистої суміші.
Це було ще одним "тестовим" завданням для киянина – у такий спосіб російська спецслужба перевіряла його готовність до вчинення регулярних підпалів у столиці. Правоохоронці встановили, що у разі виконання цих завдань окупанти обіцяли переказати гроші на його криптогаманець. Але обіцяної суми підліток так і не отримав.
Російському куратору заочно повідомлено про підозру у втягненні неповнолітнього у протиправну діяльність, наголосили в спецслужбі.
- 25 липня СБУ повідомила, що розслідує 31 кримінальне провадження щодо підпалів автомобілів військовослужбовців, а загалом відомо про 80 випадків.
- 29 липня стало відомо про затримання в Одесі шістьох чоловіків, які підпалили 15 авто військовослужбовців.
- 30 липня у Київській області затримали чоловіка та жінку, які, за версією слідства, протягом однієї ночі підпалили три авто військових і волонтерів.
Читайте також: У Києві двоє чоловіків підпалили авто громадської активістки: їм загрожує до 10 років тюрми