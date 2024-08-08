СБУ: Росіяни залучили підлітка до підпалу машин військових у Києві, йому загрожує до 12 років тюрми

Йому оголошено про підозру за двома статтями

Затримані (Фото: Служба безпеки України)

Правоохоронці затримали 16-річного киянина, який, за версією слідства, на замовлення російських спецслужб готував серію підпалів машин військовослужбовців у столиці. Про це повідомила Служба безпеки України.

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Йому повідомлено про підозру в теракті та перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період. Неповнолітньому загрожує до 12 років тюрми.

За інформацією СБУ, підліток потрапив у поле зору окупантів, коли шукав швидкого заробітку в Telegram-каналах. Там йому відповів представник спецслужби РФ, який запропонував співпрацю в обмін на гроші.

Ворог свідомо завербував неповнолітнього і спочатку поставив перед ним тестове завдання – розвішати у місті листівки антиукраїнського характеру, зазначили в спецслужбі.

Після виконання цього завдання куратор пообіцяв неповнолітньому "великі гроші" в обмін на підпал автомобілів військових. Обов’язковою умовою підпалів було фільмування цього процесу.

Ставлячи завдання перед підлітком, російський куратор заявив, що підпалювати не обов’язково саме військове авто, а будь-яку машину, яка схожа на військову. Після встановлення локацій двох потенційних цілей юнак спочатку сфотографував їх для "погодження" з росіянами, а потім підпалив за допомогою легкозаймистої суміші.

Це було ще одним "тестовим" завданням для киянина – у такий спосіб російська спецслужба перевіряла його готовність до вчинення регулярних підпалів у столиці. Правоохоронці встановили, що у разі виконання цих завдань окупанти обіцяли переказати гроші на його криптогаманець. Але обіцяної суми підліток так і не отримав.

Російському куратору заочно повідомлено про підозру у втягненні неповнолітнього у протиправну діяльність, наголосили в спецслужбі.

Фото: Служба безпеки України

Фото: Служба безпеки України

Фото: Служба безпеки України

Фото: Служба безпеки України

25 липня СБУ повідомила, що розслідує 31 кримінальне провадження щодо підпалів автомобілів військовослужбовців, а загалом відомо про 80 випадків.

29 липня стало відомо про затримання в Одесі шістьох чоловіків, які підпалили 15 авто військовослужбовців.

30 липня у Київській області затримали чоловіка та жінку, які, за версією слідства, протягом однієї ночі підпалили три авто військових і волонтерів.

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