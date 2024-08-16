Диверсии на ж\д и фиксация обстрелов: подросткам из Одесской области грозит пожизненное

Правоохранители утверждают, что взяли одесситов во время "очередной попытки" поджечь релейный шкаф

Фото: Укрзалізниця

В Одесской области полицейские задержали трех местных жителей: мужчин 18 и девушку 15 лет, которые поджигали релейные шкафы, фиксировали результаты российских обстрелов и делали антигосударственные надписи. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национальной полиции в Одесской области.

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Правоохранители утверждают, что взяли одесситов во время "очередной попытки" поджечь релейный шкаф.

Связь с вражескими спецслужбами они держали через социальные сети. Подростки получили задачу, чтобы повредить обороноспособность Украины и получить разведывательные данные о расположении объектов, пишут в пресс-службе полиции.

Им поручали поджигать релейные шкафы на железной дороге, фиксировать результаты обстрелов и дискредитировать работу ТЦК, отмечают правоохранители. После выполнения задач и предоставления доказательств злоумышленники получали небольшие вознаграждения от своих российских кураторов.

"Теперь двум 18-летним юношам и 15-летней сообщнице может грозить пожизненное лишение свободы. В настоящее время подозреваемым избраны меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога", – подытожили в пресс-службе.

25 июля СБУ сообщила, что расследует 31 уголовное производство по поджогам автомобилей военнослужащих, а в общей сложности известно о 80 случаях.

29 июля стало известно о задержании в Одессе шестерых мужчин, подожгли 15 авто военнослужащих.

8 августа стражи порядка задержали 16-летнего киевлянина, который, по версии следствия, по заказу российских спецслужб готовил серию поджогов машин военнослужащих в столице.

8 августа ЦПД при СНБО сообщил, что российские спецслужбы активизировали работу колл-центров для распространения дезинформации и попыток вербовки украинцев, чтобы те поджигали машины военных, – ставка делается на маргиналов и молодежь.

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