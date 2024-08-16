В Николаеве правоохранители задержали трех подростков, которые, по версии следствия, подожгли два автомобиля военнослужащих Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщили полиция Николаевской области и Служба безопасности Украины.

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По информации СБУ, трое подростков в возрасте 13, 14 и 16 лет по заказу россиян подожгли два служебных пикапа морской пехоты ВСУ. Военные привезли машины на ремонт в областной центр после выполнения боевых задач на юге.

В дальнейшем злоумышленники готовили поджоги местных админзданий Территориальных центров комплектования и социальной поддержки, но правоохранители предотвратили это, отметили в спецслужбе.

16-летнему подростку объявлено о подозрении в препятствовании законной деятельности ВСУ и других военных формирований. В настоящее время он находится под круглосуточным домашним арестом. Ему грозит до восьми лет тюрьмы.

Решается вопрос о привлечении к ответственности двух николаевцев в возрасте 13 и 14 лет.

Нацполиция уточнила, что 8 и 9 августа на спецлинию 102 поступило сообщение о возгорании Mitsubishi L-200 в микрорайоне Соляные и Ford Ranger в микрорайоне Северный. Полицейские установили, что причиной возгорания внедорожников военных стал умышленный поджог.

По данным полицейских, несовершеннолетние действовали по указаниям российских спецслужб, общаясь с кураторами в одном из мессенджеров. За деньги им предлагали поджигать авто военнослужащих и снимать это на видео.

25 июля СБУ сообщила, что расследует 31 уголовное производство по поджогам автомобилей военнослужащих, а в общей сложности известно о 80 случаях.

8 августа стало известно о задержании 16-летнего киевлянина, который по заказу российских спецслужб готовил серию поджогов машин военнослужащих в столице.

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