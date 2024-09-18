Росія атакувала КАБами Комишуваську громаду під Запоріжжям: є загиблі і поранені

Ілюстративний скриншот із відео Міноборони РФ

Ввечері 17 вересня росіяни масовано атакували Запорізьку область, в результаті чого, за попередніми даними, є двоє загиблих і пʼятеро поранених. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров.

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Постраждала Комишуваська громада – там понівечені кілька приватних будинків та інфраструктурний обʼєкт. Відбувається пошук людей під завалами.

З 21:18 Повітряні сили повідомляли про пуски ворожих керованих авіабомб в Запорізькій області. У цей час близько 10 вибухів було чутно і в самому обласному центрі, повідомив журналіст LIGA.net.

У ніч проти 17 вересня Росія атакувала Україну ударними дронами. Вдалося збити 34 "шахеди" із 51. Ще 12 були локаційно втрачені і два повернулись до РФ.

Вдень 17 вересня російські окупаційні війська завдали авіаційного удару по Харкову, внаслідок чого постраждали четверо рятувальників.

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