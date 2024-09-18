Россия продолжает бить по Сумам: есть прилеты по энергообъектам

Сумы и область регулярно страдают от российских атак – враг бьет как по энергетической, так и по гражданской инфраструктуре

Охота на ''шахеды'' (Фото - Анатолий Шкинев, 108 отдельная бригада сил ТрО)

В ночь на 18 сентября российские оккупанты атаковали "шахедами" энергетические объекты Сум. Об этом сообщила областная военная администрация.

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В ОВА не уточнили, по каким именно объектам были нанесены удары.

Предварительно люди не пострадали. Проводится ликвидация последствий вражеского удара.

Вечером 17 сентября РФ устроила очередную атаку против Украины "шахедами". Воздушные силы пока не отчитывались о результатах работы ПВО – на момент публикации новости по состоянию на утро 18 сентября вражеская атака все еще продолжается.

В ночь на 17 сентября Россия в очередной раз атаковала Украину "шахедами", в частности, массированный удар был нанесен по Сумам. В областном центре возникли проблемы со светом и водой.

Около 09:50 российская армия нанесла авиаудар по гражданской и промышленной инфраструктуре города Глухов в Сумской области. Повреждения получили не менее 20 частных домов, транспорт и элеватор.

Около 11:05 россияне ударили, вероятно, баллистической ракетой по территории одного из предприятий в Сумах.

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