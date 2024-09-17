Утром РФ ударила по предприятию в Сумах, возможно баллистикой

Иллюстративное фото с ресурса окупантов: запуск ракеты "Искандер"

Россияне ударили, вероятно баллистической ракетой, по территории одного из предприятий в Сумах, есть раненый. Начато расследование военного преступления, сообщила облпрокуратура.

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По данным следствия, удар произошел 17 сентября около 11:05 – захватчики атаковали, вероятно баллистикой, по территории одного из сумских предприятий.

Из-за российского удара ранен 41-летний мужчина, правоохранители документируют последствия российских обстрелов.

Проводится расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, максимальное наказание – до двенадцати лет тюрьмы.

В ночь на 17 сентября Россия в очередной раз атаковала Украину "шахедами", в том числе массированный удар был нанесен по Сумам.

Около 09:50 российская армия нанесла авиаудар по гражданской и промышленной инфраструктуре города Глухов в Сумской области. Повреждения получили не менее 20 частных домов, транспорт и элеватор.

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