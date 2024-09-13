Россияне ударили по Сумской области: двое погибших, среди пострадавших — ребенок

Также повреждены частные домовладения и помещение аптеки

Фото: Сумская облпрокуратура

Россияне ударили, предварительно, четырьмя управляемыми авиабомбами по гражданской инфраструктуре поселка Ямполь в Сумской области: погибли два человека, среди пострадавших — четырехлетний ребенок. Об этом сообщила областная прокуратура.

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По предварительным данным, оккупанты около 09:00 атаковали четырьмя авиабомбами гражданскую инфраструктуру Ямполя – из-за атаки погиб 60-летний мужчина, впоследствии стало известно о смерти 54-летнего мужчины, получившего ранение.

Пострадали трое гражданских, среди них — четырехлетний ребенок, также повреждены частные домовладения и помещение аптеки, пишет облпрокуратура.

Правоохранители начали расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством. Максимальное наказание – пожизненное заключение.

Фото: Сумская облпрокуратура

Фото: Сумская облпрокуратура

Ранее, 12 сентября, россияне ударили, предварительно, двумя авиабомбами по гражданской инфраструктуре Ямполя – из-за атаки погибла женщина.

Утром 13 сентября россияне совершили авиаудар по Ахтырке в Сумской области – били управляемой авиабомбой, есть разрушения.

Ночью и утром россияне атаковали Украину дронами-камикадзе типа Shahed – защитники уничтожили 24 из 26 беспилотников, еще один утром оставался в воздушном пространстве. В Одессе из-за российской атаки есть повреждения в результате падения обломков "шахедов".

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