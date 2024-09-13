Росіяни вдарили по Сумщині: двоє загиблих, серед постраждалих — чотирирічна дитина

Також пошкоджено приватні домоволодіння та приміщення аптеки

Фото: Сумська облпрокуратура

Росіяни вдарили, попередньо, чотирма керованими авіабомбами по цивільній інфраструктурі селища Ямпіль на Сумщині: загинуло двоє людей, серед постраждалих — чотирирічна дитина. Про це повідомила обласна прокуратура.

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За попередніми даними, окупанти близько 09:00 атакували чотирма авіабомбами цивільну інфраструктуру Ямполя – через атаку загинув 60-річний чоловік, згодом стало відомо про смерть 54-річного чоловіка, який отримав поранення.

Постраждали троє цивільних, серед них — чотирирічна дитина, а також пошкоджено приватні домоволодіння та приміщення аптеки, пише облпрокуратура.

Правоохоронці розпочали розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаних з умисним вбивством. Максимальне покарання – довічне ув'язнення.

Фото: Сумська облпрокуратура

Фото: Сумська облпрокуратура

Раніше, 12 вересня, росіяни вдарили, попередньо, двома авіабомбами по цивільній інфраструктурі Ямполя – через атаку загинула жінка.

Вранці 13 вересня росіяни здійснили авіаудар по Охтирці на Сумщині – били керованою авіабомбою, є руйнування.

Уночі та вранці росіяни атакували Україну дронами-камікадзе типу Shahed – захисники знищили 24 з 26 безпілотників, ще один вранці залишався у повітряному просторі. В Одесі через російську атаку є пошкодження унаслідок падіння уламків "шахедів".

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