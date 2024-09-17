Вранці РФ вдарила по підприємству у Сумах, ймовірно, балістикою

Ілюстративне фото з ресурсу окупантів: запуск ракети "Іскандер"

Росіяни вдарили, ймовірно, балістичною ракетою по території одного із підприємств у Сумах, є поранений. Розпочато розслідування воєнного злочину, повідомила облпрокуратура.

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За даними слідства, удар стався 17 вересня близько 11:05 – загарбники атакували, ймовірно, балістикою по території одного з сумських підприємств.

Через російський удар поранено 41-річного чоловіка, правоохоронці документують наслідки російського обстрілу.

Проводиться розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, максимальне покарання – до 12 років тюрми.

В ніч проти 17 вересня Росія вчергове атакувала Україну "шахедами", зокрема, масованого удару було завдано по Сумах.

Близько 09:50 російська армія здійснила авіаудар по цивільній та промисловій інфраструктурі міста Глухів у Сумській області. Пошкодження отримали щонайменше 20 приватних будинків, транспорт та зерновий елеватор.

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